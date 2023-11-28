الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة تستقبل وزيرة الصحة الفلسطينية لمناقشة احتياجات الجانب الفلسطينى وتعزيز الدعم الطبى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبلت وزارة الصحة والسكان، وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، والوفد المرافق لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة احتياجات الجانب الفلسطيني وتعزيز الدعم الطبي المقدم للأشقاء الفلسطينيين، وذلك بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالوزيرة والوفد المرافق لها، وزيارة المستشفيات المصرية التي تستقبل المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين للإطمئنان عليهم.

شحنات أُخرى من الأدوية

ووجهت وزارة الصحة خلال الاجتماع بسرعة تجهيز شحنات أُخرى من الأدوية وإرسالها لقطاع غزة، خاصةً الأدوية الخاصة بمرضى الأورام والأمراض المُزمنة، مؤكدة الاستعداد لمشاركة البروتوكولات العلاجية الخاصة بالمرضى مع الجانب الفلسطيني بما يضمن الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين.

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وأكدت الوزارة استعدادها لتوفير كافة احتياجات الجانب الفلسطيني من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، فضلًا عن التعاون لتنفيذ برامج التطعيمات لأطفال قطاع غزة، لافتًا إلى تأكيد الوزير على استعداد مصر لاستقبال مرضى الأورام والأمراض المُزمنة، وتقديم كافة الخدمات العلاجية اللازمة لهم.

تقديم الخدمات التشخيصية

كما أكدت الوزارة استعداد مصر لاستقبال أعداد أكبر من المصابين والجرحى وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجي اللازمة لهم بالمستشفيات المصرية، لافتًا إلى أهمية تركيز المجتمع الدولي على تقديم الدعم النفسي اللازم للأشقاء الفلسطينيين لما شكلته الحرب من آثار نفسية قاسية.

كما أكدت الوزارة على ترحيبها بالتوسع في كافة سبل التعاون وتقديم العون للجانب الفلسطيني إلى أن تنتهي الأحداث القاسية التي يمر بها قطاع غزة، وبدء التعاون في إعادة إعمار غزة وإعادة الكيان الطبي وخدماته لما كانت عليه.

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من جانبها أكدت وزيرة صحة فلسطين على العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين الدولة المصرية قيادة وشعبا والدولة الفلسطينية، مثمنة على الدور الكبير الذي تبذله الدولة المصرية ووزارة الصحة في استقبال جرحى العدوان على قطاع غزة وتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة لهم.

وحرصت الوزيرة على توجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على الجهد الكبير المبذول لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني.

حضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني، سفير دولة فلسطين لدى مصر السفير دياب اللوح، ومساعد وزير الخارجية ومدير عام الوكيله الفلسطيني للتعاون الدولي عماد الزهيري، والمستشار أول في سفارة فلسطين نداء برغوثي، ومدير عام الطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور مصطفى القواسمة، ومن الجانب المصري، الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والحوكمة، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي.

الصحة الجانب الفلسطينى تعزيز الدعم الطبي الأدوية غزة

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