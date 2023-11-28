الصحة الفلسطينية: أضرار القطاع في غزة جراء قصف الاحتلال تُقدر بملايين الدولارات

ناشدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، أطقمها الطبية والتمريضية الموجودة في محافظتي غزة والشمال، للالتحاق فورا بالعمل في مستشفى كمال عدوان وذلك للحاجة الماسة للكوادر الصحية في هذا الظرف الصعب الذي يمر به المستشفى من ضغط العمل الهائل وخاصة في تخصصات الولادة والأطفال والحضانة والجراحة والعظام.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، أن أضرار القطاع الصحي جراء قصف الاحتلال وصلت إلى ملايين الدولارات.

وطالب “القدرة” كل المؤسسات الدولية بإتخاذ إجراءات فعالة لحماية المنظومة الصحية.

وتابع متحدث الصحة في غزة "تمكنا بإمكانات محلية من تشغيل وحدة الكلى في مجمع الشفاء الطبي".

صحة فلسطين: 26 مستشفي في غزة خرجت عن الخدمة

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، أن هناك 26 مستشفى من أصل 35 خرجت عن الخدمة، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية خلال زيارتها الجرحي والمصابين في المستشفيات المصرية، أن حصيلة الشهداء وصلت حتى الآن إلى 16 ألف شهيد، و35 ألف جريح، وهناك 6000 مفقود، مؤكدة أن قطاع غزة بحاجة إلى الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.