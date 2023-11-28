الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الحكم المحلي الفلسطيني يطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على احتياجات غزة

غزة
غزة

التقي وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، اليوم الثلاثاء، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سارة بول، بمقر الوزارة في رام الله.

وأطلع الصالح المسؤولة الأممية على الأوضاع الصعبة التي تمر بها بلديات قطاع غزة، جراء استهداف الاحتلال لمقراتها ومنشأتها ومراكزها الحيوية والمعدات والآليات، واستشهاد عدد من الرؤساء والأعضاء والعاملين فيها، إلى جانب نقص الوقود اللازم لتشغيل آلياتها ومعداتها، الأمر الذي فاقم المعاناة، وحّد من قدرتها على ضمان استمرارية تقديم خدماتها. 

txt

المرصد الأورومتوسطى: حجم الدمار فى غزة كارثى.. والاحتلال أباد بلدات كاملة (فيديو)

كما بحث الصالح، خلال اللقاء، تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ البرامج التنموية المستقبلية، وخاصة فيما يتعلق بتدخلات البرنامج في قطاع غزة.

وشدد وزير الحكم المحلي الفلسطيني على أهمية الدور الحيوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمساعدة الحكومة على مواجهة التحديات الصعبة المترتبة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مؤكدا ضرورة التعاون المشترك، واستمرار التنسيق والتواصل بين الوزارة والبرنامج، من أجل إعداد برامج تنموية تهدف إلى تحقيق تنمية محلية شاملة تنسجم مع خطة التنمية الوطنية الفلسطينية.

صحة فلسطين تكشف أعداد الجرحي بالمستشفيات المصرية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، بأن 470 جريحا من قطاع غزة تم استقبالهم حتى الآن في المستشفيات المصرية.

وأعربت الكيلة خلال تفقدها للجرحى في المستشفيات المصرية، عن أملها في أن يتم التنسيق لخروج المزيد من الجرحى خلال الأيام المقبلة.

فيما أعلن مسئولون أمريكيون في إدارة الرئيس جو بايدن، أن الولايات المتحدة سترسل اليوم أول رحلة من 3 طائرات عسكرية تتضمن مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر مطار العريش في مصر.

وتتضمن المساعدات الأمريكية التي سيتم نقلها عبر مطار العريش ومعبر رفح الإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية والمواد الشتوية للسكان المدنيين في غزة، وذلك وفق وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية.

وبحسب وكالة أسوشيتيد برس فمن المقرر أن تقوم الأمم المتحدة بتسليم المساعدات إلى قطاع غزة.

txt

خرق الهدنة.. إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال في غزة

وزير الحكم المحلى الفلسطينى الامم المتحدة قطاع غزة نقص الوقود وزيرة الصحة الفلسطينية

مواد متعلقة

خرق الهدنة.. إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال فى غزة

"صحة فلسطين" تكشف أعداد المصابين الفلسطينيين فى المستشفيات المصرية

حماس: جادون في الوصول إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى ونطالب الوسطاء بالتدخل

رئيس الوزراء الفلسطينى يطالب مجلس العموم البريطانى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

مركزية فتح: تحرير أي أسير فلسطيني هو مكسب على طريق تبييض السجون

الإعلام العبرى: حركة حماس ستفرج غدًا عن 11 إسرائيليا آخرين

خسائر الاحتلال الإسرائيلى فى الحرب الأخيرة على قطاع غزة 2023

تنتهى غدًا.. السيناريوهات المقبلة فى غزة عقب انتهاء الهدنة

الأكثر قراءة

كواليس طلاق يوسف الشريف وإنجى علاء.. الانفصال حدث قبل أيام

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

مشوفتش منك غير الخير.. انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء

شوبير يكشف آخر كواليس أزمة كولر مع هداف الأهلى (فيديو)

التعليق الأول لـ إنجى علاء بعد انفصالها عن يوسف الشريف

مرض لعين قتل مها أبو عوف.. اعرفه واحترس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس

رئيس أركان جيش الاحتلال: إجلاء سكان الشمال كان "قرارا صعبا"