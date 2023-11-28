وزير الحكم المحلي الفلسطيني يطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على احتياجات غزة

التقي وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، اليوم الثلاثاء، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سارة بول، بمقر الوزارة في رام الله.

وأطلع الصالح المسؤولة الأممية على الأوضاع الصعبة التي تمر بها بلديات قطاع غزة، جراء استهداف الاحتلال لمقراتها ومنشأتها ومراكزها الحيوية والمعدات والآليات، واستشهاد عدد من الرؤساء والأعضاء والعاملين فيها، إلى جانب نقص الوقود اللازم لتشغيل آلياتها ومعداتها، الأمر الذي فاقم المعاناة، وحّد من قدرتها على ضمان استمرارية تقديم خدماتها.

كما بحث الصالح، خلال اللقاء، تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ البرامج التنموية المستقبلية، وخاصة فيما يتعلق بتدخلات البرنامج في قطاع غزة.

وشدد وزير الحكم المحلي الفلسطيني على أهمية الدور الحيوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمساعدة الحكومة على مواجهة التحديات الصعبة المترتبة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مؤكدا ضرورة التعاون المشترك، واستمرار التنسيق والتواصل بين الوزارة والبرنامج، من أجل إعداد برامج تنموية تهدف إلى تحقيق تنمية محلية شاملة تنسجم مع خطة التنمية الوطنية الفلسطينية.

صحة فلسطين تكشف أعداد الجرحي بالمستشفيات المصرية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، بأن 470 جريحا من قطاع غزة تم استقبالهم حتى الآن في المستشفيات المصرية.

وأعربت الكيلة خلال تفقدها للجرحى في المستشفيات المصرية، عن أملها في أن يتم التنسيق لخروج المزيد من الجرحى خلال الأيام المقبلة.

فيما أعلن مسئولون أمريكيون في إدارة الرئيس جو بايدن، أن الولايات المتحدة سترسل اليوم أول رحلة من 3 طائرات عسكرية تتضمن مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر مطار العريش في مصر.

وتتضمن المساعدات الأمريكية التي سيتم نقلها عبر مطار العريش ومعبر رفح الإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية والمواد الشتوية للسكان المدنيين في غزة، وذلك وفق وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية.

وبحسب وكالة أسوشيتيد برس فمن المقرر أن تقوم الأمم المتحدة بتسليم المساعدات إلى قطاع غزة.