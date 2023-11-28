خرق الهدنة.. إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال فى غزة

أصيب 4 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أحدهم بجروح خطيرة، في مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم لتفقدها، في حيي النصر والشيخ رضوان، مما أدى إلى إصابة أربعة منهم بالرصاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني، لتلقي العلاج، حيث وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب منازل المواطنين في العديد من المناطق في مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعالها.

واستهدفت قوات الاحتلال المواطنين في حي تل الهوا، أثناء محاولتهم تفقد منازلهم المدمرة، خاصة في محيط مستشفى القدس، ودوار الدحدوح، ومتنزه برشلونة، ومحيط الكلية الجامعية.

ويواصل الاحتلال اختراقه للهدنة الإنسانية في يومها الخامس، بإطلاق النار صوب المواطنين ومنازلهم، شرق مخيم البريج، والمغازي، وفي المناطق الشرقية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

الصحة الفلسطينية: 35 ألف جريح جراء الحرب الأخيرة علي غزة

وسبق وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة عن أعداد الشهداء والجرحي والمفقودين جراء الحرب الأخيرة علي قطاع غزة.

وأضحت الكيلة أن حصيلة الشهداء وصلت حتى الآن إلى 16 ألف شهيد، و35 ألف جريح، وهناك 6000 مفقود، مؤكدة أن قطاع غزة بحاجة إلى الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وشددت الكيلة خلال تفقدها الجرحي والمصابين بالمستشفيات المصرية، على ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يعاني شحا شديدا في التغذية، والإعاشة، والافتقار إلى الأدوية واللوازم الطبية.

كما تطرقت الكيلة إلى المنظومة الصحية المدمرة في القطاع بسبب العدوان، قائلة" هناك 26 مستشفى من أصل 35 خرجت عن الخدمة، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.