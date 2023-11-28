الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خرق الهدنة.. إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال فى غزة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أصيب 4 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أحدهم بجروح خطيرة، في مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم لتفقدها، في حيي النصر والشيخ رضوان، مما أدى إلى إصابة أربعة منهم بالرصاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني، لتلقي العلاج، حيث وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

txt

قافلة بيت الزكاة الثالثة تعبر ميناء رفح البرى دعمًا لأهل غزة

كما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب منازل المواطنين في العديد من المناطق في مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعالها.

واستهدفت قوات الاحتلال المواطنين في حي تل الهوا، أثناء محاولتهم تفقد منازلهم المدمرة، خاصة في محيط مستشفى القدس، ودوار الدحدوح، ومتنزه برشلونة، ومحيط الكلية الجامعية.

txt

المرصد الأورومتوسطي: حجم الدمار في غزة كارثي.. والاحتلال أباد بلدات كاملة (فيديو)

ويواصل الاحتلال اختراقه للهدنة الإنسانية في يومها الخامس، بإطلاق النار صوب المواطنين ومنازلهم، شرق مخيم البريج، والمغازي، وفي المناطق الشرقية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

الصحة الفلسطينية: 35 ألف جريح جراء الحرب الأخيرة علي غزة

وسبق وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة عن أعداد الشهداء والجرحي والمفقودين جراء الحرب الأخيرة علي قطاع غزة.

وأضحت الكيلة أن حصيلة الشهداء وصلت حتى الآن إلى 16 ألف شهيد، و35 ألف جريح، وهناك 6000 مفقود، مؤكدة أن قطاع غزة بحاجة إلى الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وشددت الكيلة خلال تفقدها الجرحي والمصابين بالمستشفيات المصرية، على ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يعاني شحا شديدا في التغذية، والإعاشة، والافتقار إلى الأدوية واللوازم الطبية.

كما تطرقت الكيلة إلى المنظومة الصحية المدمرة في القطاع بسبب العدوان، قائلة" هناك 26 مستشفى من أصل 35 خرجت عن الخدمة، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

احتلال الإسرائيلى مدينة غزة المستشفى المعمداني مستشفى القدس قوات الاحتلال

الأكثر قراءة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

شوبير يكشف آخر كواليس أزمة كولر مع هداف الأهلى (فيديو)

غياب 2000 جندى من دولة الاحتلال عن الخدمة بالجيش.. لهذا السبب

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

كواليس مفاوضات الأهلى مع محمد عبدالمنعم وعروض الاحتراف

رئيسة المجر فى لقائها البابا تواضروس: المصريون والمجريون لديهم قيم إنسانية مشتركة.. والسيسى رجل مؤمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صراع بين نتنياهو وجانتس.. ماذا تحمل ميزانية حرب إسرائيل 2023 المثيرة للجدل؟

تداعيات طوفان الأقصى.. البنك المركزى الإسرائيلى يكشف مفاجأة بشأن الخسائر الاقتصادية

أسوشيتيد برس: إدارة بايدن تحذر إسرائيل من تهجير سكان جنوب غزة بعد الهدنة