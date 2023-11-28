الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المرصد الأورومتوسطى: حجم الدمار فى غزة كارثى.. والاحتلال أباد بلدات كاملة (فيديو)

غزة
غزة

قال الدكتور رامي عبدو، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن حجم التدمير في غزة كارثي، منوهًا بأن الاحتلال أباد بلدات كاملة في بيت حانون، ودمر 60% من مباني القطاع.

الاحتلال دمر البنية التحتية والمراكز الثقافية

وأضاف عبدو، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال دمر البنية التحتية والمراكز الثقافية والمؤسسات الدينية والتعليمية في قطاع غزة.

وأشار رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن الاحتلال يعزز استيطانه في الضفة الغربية بتوسيع البؤر الاستيطانية، إضافة إلى تنفيذ عمليات اعتداء بحق الفلسطينيين.

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