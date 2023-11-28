متحدث الأونروا: بدأنا بدفع بعض الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية لشمال قطاع غزة

قال كاظم أبو خلف، متحدث الأونروا في الأراضي المحتلة، إننا تمكنا من الوصول إلى مناطق صعبة في غزة لا سيما شمال القطاع.

ضرورة رفع سقف المساعدات الإنسانية

وأضاف "أبوخلف"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أننا بدأنا بدفع بعض الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة.

وشدد متحدث الأونروا في الأراضي المحتلة، على ضرورة رفع سقف المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، لافتًا إلى أن العمل يتم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر الفلسطيني لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة.

ونوه متحدث الأونروا في الأراضي المحتلة، بأنه يتم العمل على حصر الأضرار في قطاع غزة لتقييم الاحتياجات اللازمة للمدنيين، لافتًا إلى سقوط 108 من زملائه بالمؤسسة خلال الحرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتابع: على إسرائيل الالتزام بأحكام القانون الدولي وتجنيب المدنيين والأمميين والمنشآت المدنية في غزة تداعيات الحرب، كما أننا وزعنا في 4 مراكز إيواء بغزة الدقيق والأطعمة الجاهزة وبعض المعلبات وخيما وبطانيات.