الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"صحة فلسطين" تكشف أعداد المصابين الفلسطينيين فى المستشفيات المصرية

وزيرة الصحة الفلسطينية
وزيرة الصحة الفلسطينية

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، بأن 470 جريحًا من قطاع غزة تم استقبالهم حتى الآن في المستشفيات المصرية.

وأعربت الكيلة، خلال تفقدها الجرحى في المستشفيات المصرية، عن أملها في أن يتم التنسيق لخروج المزيد من الجرحى خلال الأيام المقبلة.

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«وين أروح!».. صورة حزينة تحت قصف الاحتلال في غزة: هكذا كان منزلي

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن 35 ألف جريح من قطاع غزة بحاجة إلى العلاج، مشيدة بالجهود المصرية، خاصة وزارة الصحة، التي يتم التواصل معها بشكل دائم، والتي سخرت إمكانياتها لاستقبالهم.

كما تطرقت الكيلة إلى المنظومة الصحية المدمرة في القطاع بسبب العدوان، قائلة: هناك 26 مستشفى من أصل 35 خرجت عن الخدمة، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

16 ألف شهيد جراء الحرب الإسرائيلية على غزة

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء وصلت حتى الآن إلى 16 ألف شهيد، و35 ألف جريح، وهناك 6000 مفقود، مؤكدة أن قطاع غزة بحاجة إلى الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وشددت الكيلة على ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يعاني شحًا شديدًا في التغذية، والإعاشة، والافتقار إلى الأدوية واللوازم الطبية.

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قافلة بيت الزكاة الثالثة تعبر ميناء رفح البري دعمًا لأهل غزة

الولايات المتحدة الأمريكية ترسل 3 طائرات مساعدات إنسانية لقطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسئولون أمريكيون في إدارة الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة سترسل، اليوم، أول رحلة من 3 طائرات عسكرية تتضمن مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر مطار العريش في مصر.

وتتضمن المساعدات الأمريكية، التي سيتم نقلها عبر مطار العريش ومعبر رفح، الإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية والمواد الشتوية للسكان المدنيين في غزة، وذلك وفق وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فمن المقرر أن تقوم الأمم المتحدة بتسليم المساعدات إلى قطاع غزة.

وزيرة الصحة الفلسطينية قطاع غزة المستشفيات المصرية الجرحى الجهود المصرية

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