الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا ترسل 3 طائرات مساعدات إلى مطار العريش تمهيدًا لإدخالها غزة

طائرات مساعدات إلى
طائرات مساعدات إلى مطار العريش

أكد مسئولون أمريكيون في إدارة الرئيس جو بايدن، أن الولايات المتحدة سترسل اليوم أول رحلة من 3 طائرات عسكرية تتضمن مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر مطار العريش في مصر.

وتتضمن المساعدات الأمريكية التي سيتم نقلها عبر مطار العريش ومعبر رفح الإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية والمواد الشتوية للسكان المدنيين في غزة، وذلك وفق وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية.

وبحسب وكالة أسوشيتيد برس فمن المقرر أن تقوم الأمم المتحدة بتسليم المساعدات إلى قطاع غزة.

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مستشار الأمن القومى الأمريكى: بايدن سيرسل مساعدات عسكرية إلى إسرائيل بشروط

 

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بى بى سى: جنوب غزة المرحلة المقبلة فى خطة الاحتلال لما بعد الهدنة

بايدن الولايات المتحدة مساعدات غزة مطار العريش مصر

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