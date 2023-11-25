بى بى سى: جنوب غزة المرحلة المقبلة فى خطة الاحتلال لما بعد الهدنة

حذرت هيئة الإذاعة البريطانية من استنئاف الحرب في غزة بعد انتهاء مدنة الهدنة الإنسانية المتفق عليها، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لبناء مناطق آمنة، بعد ما تتجه لاستهداف جنوب غزة وتحويله لمنطقة غير صالحة للحياة.

المرحلة الحاسمة من الحرب بعد الهدنة

وقالت بي بي سي: من المحتمل أن تكون الحملة العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة في مراحلها النهائية، لا سيما وأن الهدنة، التي تم التوصل إليها للسماح بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، سوف تؤخر الجيش الإسرائيلي لمدة تتراوح بين أربعة وتسعة أيام، اعتمادًا على عدد الرهائن الذين تقرر حماس إطلاق سراحهم.

وعندما ينتهي ذلك، يتوقع الخبراء الإسرائيليون أن تستأنف معركة السيطرة على مدينة غزة وتستمر من أسبوع إلى عشرة أيام أخرى.

استهداف جنوب غزة

وقالت بي بي سي: بعد الهدنة سوف يحول الجيش الإسرائيلي انتباهه إلى جنوب قطاع غزة، كما أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث تعهدت إسرائيل بتدمير حماس أينما وجدت. ويفترض أن أهم قادة المجموعة، يحيى السنوار ومحمد ضيف، موجودان في مكان ما في الجنوب، إلى جانب آلاف من أعضاء حؤكة حماس، وربما عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين، وإذا قررت إسرائيل أن تفعل بالجنوب ما فعلته بالشمال، فهناك شكوك حول استمرار الدعم الأمريكي لحكومة الاحتلال.

كارثة إنسانية أكبر

وقالت بي بي سي: ومع تكدس الجزء الأكبر من سكان قطاع غزة، الذين يقدر عددهم بنحو 2.2 مليون نسمة، في الثلثين الجنوبيين من القطاع، والعديد منهم بلا مأوى ومصابون بصدمات نفسية، فسوف تكون هناك كارثة إنسانية أكبر.

ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين (الأونروا)، فقد نزح ما يقرب من 1.7 مليون شخص في جميع أنحاء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ويتواجد معظمهم في الجنوب، ويعيشون في مراكز إيواء مكتظة.

ويتحدث مسئولو الأمم المتحدة عن الظروف البائسة بالفعل، حيث لجأ عشرات الآلاف من الأشخاص إلى المدارس والمستشفيات، وفي بعض الحالات، إلى الخيام، وقد تسببت أمطار الشتاء المبكرة بالفعل في حدوث فيضانات، ما زاد من البؤس.

المنطقة الآمنة

قالت بي بي سي: ظل المسئولون الإسرائيليون يتحدثون عن الحل - ما يسمى "المنطقة الآمنة" في المواصي، وهي شريط رفيع من الأراضي الزراعية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من الحدود المصرية.

وفي الأسبوع الماضي، أسقطت منشورات على مدينة خان يونس القريبة تحذر من غارات جوية وشيكة، وطلبت من الناس التحرك غربا باتجاه البحر، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، لسكان غزة أن المواصي سيوفر “الظروف المناسبة لحماية أحبائك”.

هل المواصي مؤهلة لاستقبال الفارين

ووفقا لبي بي سي: فإن المواصي عبارة عن الحقول والدفيئات الزراعية والمنازل المتناثرة، وعلى الرغم من صعوبة التأكد من ذلك، فإن المنطقة التي حددتها إسرائيل يبلغ عرضها حوالي 2.5 كيلومتر (1.6 ميل) في أوسع نطاق لها، وطولها يزيد قليلًا على 4 كيلومترات (2.5 ميل).

ويصف الدكتور مايكل ميلشتين، المستشار السابق للشئون الفلسطينية لمنسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي، المواصي بأنها "مكان جميل ومثمر، لكنه صغير جدًا".

وتقول جولييت توما، مديرة الاتصالات في الأونروا: "إنها قطعة صغيرة من الأرض". "لا يوجد شيء هناك. إنها مجرد كثبان رملية وأشجار نخيل".

وقالت إن أي محاولة لاستيعاب مئات الآلاف من النازحين، في منطقة تفتقر على ما يبدو إلى البنية التحتية الأساسية - لا توجد مستشفيات - ستشكل تحديًا إنسانيًا هائلًا للأمم المتحدة، بما في ذلك إنشاء ملاجئ للطوارئ، على الأرجح الخيام.

ويقول المسئولون الإسرائيليون إن الأمر متروك لوكالات الإغاثة للتأكد من وصول المساعدة إلى المواصي من معبر رفح، على بعد أكثر من 10 كيلومترات. ولم يذكروا كيف سيعمل هذا عمليا.

منطقة الدهنية

وقالت بي بي سي: إن المسئولين الأمريكيين يحاولون التفاوض مع إسرائيل بشأن مناطق آمنة إضافية، ربما بما في ذلك منطقة في الدهنية، في أقصى الطرف الجنوبي من قطاع غزة.

ووصف الدكتور تيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أحد الموقعين، بأنها "بكارثة.

وقال: "إن محاولة وضع هذا العدد الكبير من الناس في منطقة صغيرة كهذه مع القليل من البنية التحتية أو الخدمات، ستؤدي إلى زيادة المخاطر الصحية بشكل كبير بالنسبة للأشخاص الذين هم بالفعل على حافة الهاوية".

ويقول اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "سيكون الأمر رهيبا. لكنهم سيعيشون".

يقول اللواء المتقاعد يعقوب عميدرور، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق: "الناس في إسرائيل لا يحبون الوضع حيث يتواجد الناس في غزة في مكان ما في المواصي، تحت أمطار الشتاء القادمة". "ولكن ما هو البديل؟ إذا كان لدى أحد فكرة عن كيفية تدمير حماس بدونها، فليخبرنا بها من فضلك".

وقال مسئول غربي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته: "إن القيام بعملية برية كبيرة جديدة في تلك المنطقة يخاطر بسقوط ضحايا وتشريد المدنيين على نطاق يهدد بتقويض التعاطف الدولي مع إسرائيل"، "إنها مسألة إلى متى سيستمر الصبر الغربي".