السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إجلاء عشرات المرضى من مستشفى الأهلي المعمداني شمال غزة

مستشفى الأهلي المعمداني
مستشفى الأهلي المعمداني

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إجلاء 22 مريضا و19 مرافقا من مستشفى الأهلي المعمداني في شمال غزة إلى جنوب القطاع. 

وقال مدير المنظمة في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "إن عملية النقل تمت بالتعاون مع الصحة العالمية والأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني". 

جروح ناجمة عن إطلاق النار

وأشار إلى أن المرضى يعانون من جروح ناجمة عن إطلاق النار بالإضافة إلى بتر أعضائهم وحروق، مؤكدا أنهم متواجدون حاليا في المستشفى الأوروبي بغزة.

وأضاف: "قبل يومين، قادت منظمة الصحة العالمية مهمة أممية مشتركة لنقل 151 مريضا وأقاربهم والعاملين في مجال الرعاية الصحية من مستشفى الشفاء"، مؤكدا أن تلك المهمة نفذت تحت قتال عنيف، عقب طلبات محددة من السلطات الصحية والمسؤولين عن المستشفيات في غزة.

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بكاء مذيع "القاهرة الإخبارية" على الهواء أثناء حديثه عن شهداء مستشفى الأهلى المعمدانى

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت أمس إجلاء 70 جريحا ومريضا وعددا من الطواقم الطبية ومرافقي الجرحى من المستشفى الأهلي المعمداني.

منظمة الصحة العالمية شمال غزة مستشفى الأهلي المعمداني الهلال الأحمر المستشفى الأوروبي

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