بكاء مذيع "القاهرة الإخبارية" على الهواء أثناء حديثه عن شهداء مستشفى الأهلى المعمدانى

بكى مذيع فضائية "القاهرة الإخبارية" أثناء حديثه مع موفدة خان يونس منى عوكل.

وقدم العزاء لموفدة القناة وجميع الشعب الفلسطيني في شهداء مستشفى الأهلي المعمداني جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس.

وقالت منى عوكل إن هناك 4 مباني تعرضت للانهيار في سلسلة غارات جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 46 شخصًا منذ فجر اليوم وحتى اللحظة.

وتابعت: هناك قصف إسرائيلي منذ دقائق لمنزل عائلة سكيك، فيما تم تدمير المنزل بالكامل فوق ساكنيه، منوهة بأن القصف ما زال مستمرًا تجاه المنازل الفلسطينية في كل مناطق قطاع غزة، ولا تستني قوات الاحتلال أي منطقة من القطاع.