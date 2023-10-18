حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس

ارتقى شهيدان فلسطينيين وأصيب 13 آخرون على الأقل، جراء قصف صاروخي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف شقة سكنية بمدينة حمد السكنية شمال خان يونس بقطاع غزة، على ما أوردت قناة الجزيرة في خبر عاجل الآن.

وفي الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، كانت قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في الحي الياباني غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 10 أشخاص.

كما استشهد أيضا أكثر من 6 شهداء جراء قصف "إسرائيلي" على منزل في الحي الأوروبي جنوبي شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، فضلا عن استشهاد فلسطيني آخر متأثرا بجراحه بعد إصابته برصاص الاحتلال في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عُدوانه المروع الانتقامي على قطاع غزة، المحاصر لليوم الـ12 على التوالي، وسط دمار وخراب واسع عم القطاع، وتزايد عدّاد الشهداء والجرحى.

ومساء أمس الثلاثاء ارتكب الاحتلال مجزرة في مستشفى الأهلي المعمداني في حي الزيتون وسط غزة، أسقط خلالها مئات الشهداء من النساء والأطفال، وذلك في انتهاك واضح لكافة القوانين الدولية التي تؤطر حالة الحرب.

وأظهرت لقطات البث المباشر لوسائل الإعلام المختلفة، تحول ساحة المستشفى إلى شلال من الدماء وأشلاء متقطعة بعد أن قتل وأصيب مئات المصابين والمرضى في هذه الجريمة غير المسبوقة.

كما أظهرت صور من المستشفى النيران تلتهم قاعات المستشفى وتناثر الزجاج وأشلاء الجثث في المنطقة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن 500 قتيل سقطوا في ضربة جوية إسرائيلية على المستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة.

وكان المستشفى يأوي آلاف النازحين من مناطق سكنهم بعد أن أنذر الجيش الإسرائيلي سكان محافظتي غزة وشمال القطاع بالنزوح إلى مناطق الوسط والجنوب.

احتجاجات تندد بـ"مجزرة المعمداني"

وخرج آلاف المحتجين في جُملة من الدول، في مسيرات غضب، تنديدا بمجزرة المستشفى المعمداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وخرج المُحتجون في كل من رام الله والخليل بالضفة الغربية المحتلة في فلسطين، ومصر وعمّان والكويت ولبنان والبحرين، واليمن وعمان وليبيا واليمن وسوريا والعراق وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وتركيا وإيران، هاتفين بعدد من الشعارات المنددة لمجازر الاحتلال في غزة، التي قصفت كل شيء، في انتهاكات صريحة لكافة القوانين المؤطرة للحروب.

بدورها أدانت عدد من الدول والمنظمات الدولية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني في غزة؛ وبينما أعلن الرئيس الفلسطيني الحداد 3 أيام، دعت الفصائل الفلسطينية في الضفة إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال.