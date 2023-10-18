الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

عاجل.. زعيم حزب العمال البريطانى: لا يمكن تبرير استهداف مستشفى المعمدانى بغزة

كير ستارمر
كير ستارمر

أدان رئيس حزب العمال البريطاني المعارض، كير ستارمر، عبر تغريدة على حسابه بمنصة موقع التواصل الإجتماعى، إكس، القصف الإسرائيلي الذى استهدف مستشفى المعمدانى بغزة مساء أمس الثلاثاء، مخلفا أكثر من ألف قتيل ومصاب مدنى.


وقال ستارمر في تغريدته: "مشاهد مئات القتلى في مستشفى المعمدانى هي مشاهد وخيمة ولا يمكن تبريرها، يجب التمسك بالقانون الدولى، ويجب حماية المدنيين والمستشفيات".

وكان زعيم حزب العمال قد أثار غضب العديد من أعضاء حزبه المعارض بعد صدور تصريحات له قبيل أيام تؤيد الحصار الذى تفرضه إسرائيل على غزة وقطعها الوقود والمياه والكهرباء عن القطاع.

حزب العمال البريطاني إكس القصف الإسرائيلى مستشفى المعمداني ستارمر القانون الدولي

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