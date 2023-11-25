البرتغال: نرفض تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية

أكد وزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو، اليوم السبت، رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية البرتغالي- في رده على سؤال لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، في مقر "الخارجية الأردنية"- إن "تهجير الفلسطينيين من غزة لن يفيد، ويجب أن ينعموا هناك بالأمن والسلام"، مؤكدا أن "كل محاولات التهجير القسري مرفوضة".

وأضاف أنه "يجب العمل على وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة"، مشددا على ضرورة العمل على وقف الحرب وحماية المدنيين والعمل على تحقيق السلام.

رفض تهجير أهل غزة وأن يتمكنوا من العيش

وقال وزير الخارجية البرتغالي: "لدينا في دول الاتحاد الأوروبي موقف منفرد لكل دولة، ولكننا نتقارب عند عدد من النقاط المشتركة، وقد تمكن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي من تلخيص هذه المعادلة بـ(رفض تهجير أهل غزة، وأن يتمكنوا من العيش في غزة)".

وتابع قائلا: "غزة والضفة الغربية يجب أن تعتبرا كوحدة واحدة في حل الدولتين.. وبينما نفهم أن هناك وضعا طارئا، ومشكلة إنسانية عميقة ينبغي معالجتها؛ فإننا بذات الوقت لا نعتقد أن طرد شعب غزة من أرضه سيكون حلا لها.. المسألة هناك هي كيف لنا أن نجعل أهل غزة يعيشون في ظروف لائقة وذات كرامة".

كما أكدت وزيرة الخارجية السلوفانية، تانيا فايون، أن بلادها ترفض التهجير القسري لأهل غزة، مشددة على ضرورة أن يعيش أهل غزة بكرامة داخل القطاع وليس خارجه.

وقالت فايون، في ردها على سؤال لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، في عمان: "نحن نتفق أنه لا ينبغي التهجير القسري لأهل غزة ويجب أن يعيشوا بكرامة في غزة".

وأضافت: "هناك أكثر من 1.5 مليون إنسان يتحركون من شمال القطاع إلى جنوبه، ولهذا السبب من المهم جدا أن يكون لدينا هدنة لدخول المساعدات الإنسانية، وأن يكون هناك معابر مفتوحة لتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".