الرئيس السيسى: تهجير الفلسطينيين خط أحمر لن نقبل به ولن نسمح به

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: “أكّدنا للجميع الموقف المصري الحاسم برفض تهجير الفلسطينيين، سواء من غزة أو من الضفة الغربية”.

وأضاف خلال مؤتمر “تحيا مصر وفلسطين”: "إذا ترك أهل غزة والضفة الغربية أرضهم لن يعودوا لها أبدًا".

وتابع: “تهجير الفلسطينيين من أرضهم بالنسبة لنا خط أحمر لن نقبل به ولن نسمح به”.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستاد القاهرة، مساء اليوم الخميس، لبدء الفعالية المصرية لدعم فلسطين، تحت شعار “تحيا مصر وفلسطين”، إيذانا بانطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر.

وحرص المشاركون في مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" استجابة شعب تضامنًا مع فلسطين، على حمل الأعلام المصرية والتفاعل مع الأغنيات الوطنية في مدرجات ستاد القاهرة.

ويأتي المؤتمر في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر من أجل الوصول إلى الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.