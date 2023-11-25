بى بى سى: إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين "بارقة أمل" للكثير فى الضفة الغربية

قالت هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” في تقرير لها، إن الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي بمثابة "نافذة أمل" في الضفة الغربية.

إطلاق سراح الأسرى

وقالت بي بي سي: إن عودة 39 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية إلى منازلهم في الضفة الغربية المحتلة لم تكن أبدًا مجرد مسألة عائلية.

وينظر الفلسطينيون على نطاق واسع إلى سجن إسرائيل لأعداد كبيرة من الأشخاص لأسباب أمنية على أنه أداة للاحتلال.

وتتراوح التهم بين القتل والهجمات العنيفة على الإسرائيليين وإلقاء الحجارة، ويقول العديد من الفلسطينيين إن إسرائيل تجرم أعمال المقاومة التي يقوم بها شعب محتل لا سيما وأن ربع سكان الضفة الغربية قضوا وقتهم في السجون الإسرائيلية.

اعتقال ما يقرب من 900 طفل

من جانبه قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبدالله الزغاري لبي بي سي: تم اعتقال أكثر من 3000 شخص منذ هجمات 7 أكتوبر؛ بما في ذلك ما يقرب من 900 طفل، ويقول إن العديد من هؤلاء المعتقلين تم وضعهم في الاعتقال الإداري دون تهمة.

وقال الزغاري: "معظمهم من المدنيين، ولا ينتمون إلى أي نوع من الأحزاب السياسية أو الجماعات المسلحة" و"منذ 7 أكتوبر لم تتم أي زيارات من قبل عائلات أو محامين للسجناء. وتوفي ستة سجناء".

وقال زغاري: "هناك فرحة في هذا الإفراج ولكنها فرحة غير مكتملة، لأن هناك ثمناً باهظاً دفعه الفلسطينيون خلال الأيام الخمسة والأربعين الماضية".

وقالت بي بي سي: إن إطلاق سراح 39 امرأة ومراهقاً هو مجرد قطرة صغيرة في محيط السجناء، ولكنه رمز كبير بالنسبة للفلسطينيين لقدرتهم على إجبار إسرائيل، في بعض الأحيان، على ذلك.

السجناء جزء أساسي من الصفقة

وقال مصطفى البرغوثي، أحد كبار السياسيين الفلسطينيين، لبي بي سي: إن السجناء كانوا جزءًا أساسيًا من الصفقة المتفق عليها بين إسرائيل وحماس، وجزءًا رئيسيًا من الأسباب التي جعلت هذه الصفقة جيدة للفلسطينيين.

وقال: إنه ينبغي أيضاً أن تؤخذ على أنها إشارة إلى أن وقف إطلاق النار الدائم أمر ممكن، على الرغم من إصرار إسرائيل على استئناف الحرب بعد انتهاء صفقة الرهائن.

وقال الدكتور البرغوثي: "لقد قالت إسرائيل أشياء كثيرة من قبل". "قالوا إنهم سيقتلون حماس. والآن يتفاوضون معهم".