السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: الاحتلال خرق الهدنة ولم يلتزم بعدد من بنودها.. ومستعدون لاتفاقات جديدة بشكل جدى

حماس
حماس

قال مستشار رئيس المكتب السياسي لـ حماس، طاهر النونو، اليوم السبت، في تصريحات صحيفة، إن هناك العديد من الخروقات للاتفاق من الجانب الإسرائيلي.

خروقات إسرائيلية لاتفاق الهدنة

وقال:  ما زلنا نراقب بنود الاتفاق ونوجه رسالة للاحتلال وللأمم المتحدة بأن أي أعذار غير مقبولة، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالمعايير التي اتفق عليها لإطلاق الأسرى، وقال إن الاحتلال خرق الاتفاق عبر إطلاق النار في أكثر من موقع بغزة، ما أدى إلى استشهاد اثنين.

وقال: إذا لم يلتزم الاحتلال بإيصال المساعدات إلى شمال غزة، فإن ذلك يهدد الاتفاق برمته، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يلتزم بالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات.

وأردف: قدمنا أمورا لم تكن مشمولة في الصفقة، مثل إطلاق سراح التايلانديين، مشيرًا إلى أن حديثه عن إعادة احتلال غزة خداع، وحماس موجودة ومتأصلة في الشعب الفلسطيني.

 وقال: منفتحون على دور الوسطاء ومستعدون للبحث بشكل جاد للتوصل إلى صفقات جديدة.

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"القاهرة الإخبارية": عبور 7 شاحنات مواد بترولية ودخول 196 فلسطينيًا إلى غزة

صحيفة أمريكية: الحرب فى غزة حوّلت القطاع لمنطقة غير صالحة للسكن

سبق وكتبت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، في تقرير لها، إن الحرب في غزة حوّلت القطاع لمنطقة غير صالحة للسكن، لا سيما مع محو أحياء بأكملها، وسط مخاوف من أن تظل غزة هكذا حتى بعد الحرب.

الحرب فى غزة 

وقالت بوليتيكو: "لقد حوّل الهجوم العسكري الإسرائيلي معظم شمال غزة إلى منطقة غير صالحة للسكن، وتم محو أحياء بأكملها، وتعرضت المنازل والمدارس والمستشفيات للقصف الجوي واحترقت بنيران الدبابات، ولا تزال بعض المباني قائمة، لكن معظمها عبارة عن قذائف مدمرة"، وفر ما يقرب من مليون فلسطيني من الشمال، بما في ذلك مركزه الحضري، مدينة غزة، مع اشتداد القتال البري، وعندما تنتهي الحرب، سرعان ما سيطغى الرعب على أي إغاثة، حيث تتأقلم العائلات النازحة مع حجم الكارثة وما تعنيه بالنسبة لمستقبلها.

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