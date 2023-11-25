السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": عبور 7 شاحنات مواد بترولية ودخول 196 فلسطينيًا إلى غزة

شاحنات مواد بترولية
شاحنات مواد بترولية

أفادت "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، في نبأٍ عاجل، بإدخال 3 شاحنات سولار تحمل 129 ألف لتر، و4 شاحنات غاز طهي.

وأشارت إلى جاهزية 72 شاحنة مساعدات للدخول بمجرد قدرة الجانب الفلسطيني على الاستيعاب، كما تمت مغادرة 196 فلسطينيًا إلى قطاع غزة، واستقبال 17 مصابًا و18 مرافقًا.

الهدنة الإنسانية في غزة

كانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، أمس الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

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