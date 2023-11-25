روسيا تسير طائرة مساعدات جديدة لصالح أهل غزة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، إقلاع طائرة مساعدات إضافية لسكان غزة من مطار "جوكوفسكي" في موسكو إلى مطار العريش، تحمل 15 طنا من أغذية الأطفال والمستلزمات الصحية والشخصية.

وأشارت الوزارة، عبر حسابها على "تليجرام": أرسلت الوزارة دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة تحملها طائرة "إيل-76" بواقع 15 طنا.

وأضافت أن المساعدات تشمل أغذية للأطفال ومستلزمات النظافة الشخصية وأغطية وبطانيات وأكياس نوم، حيث سيتم تسليم المساعدات للهلال الأحمر المصري الذي سينقلها بدوره لسكان قطاع غزة، مشيرة إلى أن شحنة المساعدات هذه سيّرتها جمهورية تتارستان الروسية.

نقابة الصحفيين الفلسطينيين

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهاد 66 صحفيا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت النقابة في حصيلة نشرتها على منصة فيسبوك: 66 شهيدا من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت: هناك صحفيان مفقودان هما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، فيما يوجد 31 صحفيا أسيرا اعتقلتهم سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

ووفق النقابة، هناك من بين المحصلة ست صحفيات استشهدن، وهن سلمى مخيمر، سلام ميمة، إيمان العقيلي، آلاء الحسنات، آيات خضورة، دعاء شرف.

وطالبت النقابة في بيان، كافة المؤسسات الدولية والعربية والفلسطينية العاملة في القطاع النسوي والحقوقي متابعة وملاحقة منظومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الزميلات الصحفيات اللواتي يتعرضن للاستهداف بالقتل والاعتقال والملاحقة والضرب واعتداء على خلفية عملهن الصحفي.

اتفاق الهدنة الإنسانية

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة المحددة مبدئيا بـ 4 أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة الساعة بالتوقيت المحلي.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا من غزة جرى إطلاق 13 منهم، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية جرى إطلاق 39 منهم، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.