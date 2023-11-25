السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زاخاروفا: موسكو سترد على انضمام مولدوفا لعقوبات الاتحاد الأوروبى ضد روسيا

المتحدثة الرسمية
المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا سترد على قرار مولدوفا الإنضمام لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.

 

وأشارت زاخاروفا -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الجمعة- إلى أن "قرار الجانب المولدوفي لن يبقى دون رد، وموسكو ستعلن لاحقا عن إجراءات جوابية".

 

وشددت زاخاروفا على أن موسكو تعتبر الانضمام للعقوبات "خطوة عدائية" أخرى من جانب قيادة مولدوفا، المندمجة بالكامل في الحملة المناهضة لروسيا التي يشنها الغرب.

 

وأكدت أن هذا المسار المدمر الذي تتبعه قيادة مولدوفا لا يلبي مصالح مواطني البلاد الذين يكنون في الغالب مشاعر الود لروسيا ومهتمون بالحفاظ على التعاون الثنائي المتعدد الأوجه مع روسيا وتطويره.

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