السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. هيئة البث الإسرائيلية: استلام القائمة الثانية لأسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم

أحد الأسرى المفرج
أحد الأسرى المفرج عنهم

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) والجيش، تسلما قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم، اليوم السبت، بموجب صفقة التبادل مع حركة حماس.

وشهد اليوم الأول من الهدنة الإنسانية المؤقتة في الحرب على قطاع غزة، تبادل أول مجموعة من الأسرى بين إسرائيل وحماس.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال كلمة في البيت الأبيض، إن "الدبلوماسية الأمريكية واسعة النطاق"، أسهمت في صفقة إطلاق سراح الأسرى، والتي بدأت، الجمعة، متوقعًا إطلاق سراح المزيد خلال الأيام المقبلة.

وتوجه بايدن بالشكر إلى قادة كل من قطر ومصر على مساهمتهما في هذا الاتفاق.

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