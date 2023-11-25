رسالة تحذيرية تضمنت أحداث 7 أكتوبر بالأراضي المحتلة.. هذا رد "الموساد" عليها

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقريرا لها، إن الاستخبارات الاسرائيلية تلقت بالفعل تحذير من هجوم حماس الذي وقع بالفعل في السابع من أكتوبر.

رسالة تحذيرية

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن ضابطا كبيرا في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية رفض رسالة تحذيرية تنبأت بهجوم حماس الذي وقع في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الصحيفة: إن الضابط وصف الرسالة التحذيرية بأنها سيناريو وهمي، حيث أرسل الحراس الإسرائيليون على حدود الأراضي المحتلة مع غزة، رسالة تحذيرية تتضمن تقرير مفصلا لحركات تقوم بها حركة حماس إلى ضابط كبير في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وذلك قبيل هجوم حماس بأسابيع.

رسالة الحراس

وقال الحراس الإسرائيليون في تقريرهم للضابط في الموساد: إن الحركة تتدرب على احتجاز رهائن كما رصد الحراس قائد عسكري رفيع في حماس يقوم بتدريب أعضاء الحركة.

ووفقا للصحيفة، فان الضابط رفض التعامل مع التحذيرات لعدة أسباب منها أنها جاءت من جنود في مرتبة أدنى كما انها تعارضت مع ثقة الحكومة الاسرائيلية في احتوائها للوضع في غزة.

استشهاد طبيب واصابة آخرين جنوب جنين

واستشهد طبيب، اليوم السبت، وأصيب آخران بجروح، خلال مواجهات مع قواتالاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، باستشهاد الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عاما)، واصابة شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال عقب اقتحام البلدة. بحسب ما ذكر للوكالة الرسمية الفلسطينية

وأوضح الوكالة الرسمية الفلسطينية ، أن الشهيد أبو الرب أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن أثناء خروجه وشقيقه من منزلهما، ما أدى إلى استشهاده على الفور، فيما أصيب شقيقه بالرصاص الحي في القدم، وشاب آخر بالرصاص الحي في منطقة الفخذ.

وأشارت مصادر أمنية، إلى أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، عقب تسلل وحدة خاصة "مستعربين" البلدة، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية.