السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يحذر سكان قطاع غزة من التوجه للشمال

غزة
غزة

طالب الجيش الإسرائيلي،  اليوم السبت، سكان غزة بعدم التوجه إلى المناطق الشمالية في قطاع غزة .

ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على تويتر، الفلسطينيين لعدم العودة إلى الشمال "في فترة تعليق الأعمال العسكرية مؤقتا"، وقال "تنقلوا إلى جنوب وادي غزة، ولا تحاولوا الانتقال إلى شمال القطاع".

وأضاف "ممنوع الدخول (الذهاب) إلى البحر، ممنوع الاقتراب لمسافة كيلومتر عن الحدود، عشان (من أجل) سلامتكم قوموا بالانصياع إلى هذه التعليمات".

المفوضية الأوروبية: يتعين وقف عنف المتطرفين بمستوطنات الضفة

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه يتعين وقف العنف المتصاعد الذي يمارسه المتطرفون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل ويجب أن يتوقف.

ويتزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.

وقالت فون دير لاين: "لا بد أن نمنع انتشار العنف وعليه يصبح التعايش السلمي ممكنا بحل الدولتين".

وجاءت تصريحات فون دير في مؤتمر صحفي بكندا مع رئيس الوزراء جاستن ترودو ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وأضافت: "يحتاج الشعب الفلسطيني ودول الجوار العربية إلى تطمين بأنه لن يكون هناك تهجير قسري، بل تصور قابل للتطبيق بشأن دولة فلسطينية مستقلة، عبر إعادة توحيد غزة والضفة الغربية، في ظل حكم سلطة فلسطينية بعد إصلاحها، ومن أجل هذه الغاية، يجب أن يتوقف عنف المتطرفين غير المقبول في الضفة الغربية".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض حظر تأشيرات على المتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية المحتلة.

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"القاهرة الإخبارية": دخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

وزيرة إسبانية سابقة: إسرائيل تنتهك حقوق فلسطين منذ عقود ولنتحرك لقطع العلاقات

وسبق وأكدت إيرين مونتيرو، وزيرة المساواة السابقة في الحكومة الإسبانية، أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني منذ عقود في مواجهة صمت الكثيرين، مطالبة حكومة بلادها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وفرض العقوبات الاقتصادية عليها ومحاكمتها في المحكمة الجنائية الدولية.

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