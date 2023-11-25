السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": دخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

غزة
غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"،  في نبأ عاجل، اليوم السبت، بدخول 7 شاحنات محملة بالوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.


فيما أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين في مخيم عسكر شرق نابلس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.


كما أعلن مندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح، كمال الخطيب، بدء عودة العالقين الفلسطينيين في مصر إلى القطاع مرة أخرى، مشيرا إلى وجود 920 من العالقين الفلسطينيين في مدينة العريش وأعداد أخرى من العالقين في القاهرة سيتوجهون أيضًا إلى غزة اليوم السبت.
 

غزة معبر رفح قطاع غزة فلسطين وقود

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