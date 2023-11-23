الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

غزة
غزة

كشفت تقارير فرنسية عن كواليس اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة برعاية مصرية قطرية أمريكية، والذي من المتوقع أن يبدأ غدا الجمعة وسط ترقب حذر.

وقال المراسل الفرنسي Georges Malbrunot، إن الاتصالات السرية في الغرف المغلقة شهدت دعم القيادات الأمريكية والإسرائيلية لمجهودات مصر وقطر للوصول لاتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “Le Figaro” الفرنسية، نقلا عن المراسل الفرنسي، فإن المناقشات لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس بدأت مبكرا جدا، ولكن لم يتم التوصل للاتفاق سوى الآن.

وقال Georges Malbrunot، إنه في 18 من الشهر الحالي، عقد اجتماع في الدوحة بين رئيس وكالة المخابرات المركزية ورئيس الموساد لتسوية التفاصيل اللوجستية للاتفاق.

الاجتماع استغرق 8 ساعات 

 وكشفت صحيفة" ouest-france" الفرنسية، أن الاجتماع الذي عقد ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بين رئيس الموساد (المخابرات الإسرائيلية) ديفيد بارنيغ، ورئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في الدوحة، استمر لمدة 8 ساعات كاملة، بحضور 3 وزراء يهود، وهم من اعترضوا على بنود الاتفاق.

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لماذا تأخر سريان الهدنة بين إسرائيل وحماس

وكشفت شبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية، عن تطورات في اتفاق إطلاق سراح المحتجزين في غزة، ضمن الهدنة الإنسانية التي تمّ التوصل إليها بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية أمريكية قطرية.

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تأخير إطلاق سراح المحتجزين 

وقالت الشبكة الأمريكية: "لقد تأخرت خطط إطلاق سراح الرهائن الأوائل بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل مع حماس في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قبل ساعات فقط من البداية المتوقعة لوقف القتال الذي تم التفاوض عليه بصعوبة".

وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في بيان، إن المجموعة الأولى من المحتجزين لن يتم إطلاق سراحهم قبل الجمعة.

وقال مسؤول إسرائيلي، لشبكة "CNN"، إن بدء الهدنة المؤقتة المتفق عليها في القتال قد تأجل حتى يوم الجمعة.

وأضاف أن "المحادثات للإفراج عن المحتجزين تتقدم وهي مستمرة". 

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