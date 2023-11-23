بعد تراجع شعبيته.. اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة يدعم مستقبل بايدن السياسي

جاء اتفاق الهدنة الانسانية في غزة الذي تم بوساطة مصرية قطرية أمريكية، أتى على هوى الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث سادت حالة من التفاؤل الحذر حول مستقبل "بايدن" السياسي لاسيما مع تراجع شعبيته مؤخرا بسبب دعمه المطلق لإسرائيل.

بايدن يتمكن من الحفاظ على كلمته جزئيا بالوصول لاتفاق الهدنة

وقالت صحيفة فاينشال تايمز البريطانية، هذا الأسبوع، عشية عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، تمكن بايدن من الحفاظ على كلمته – على الأقل جزئيا – بعد المساعدة في التوسط في اتفاق بين إسرائيل وحماس لوقف الحرب لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن بعض المحتجزين.

وبموجب الاتفاق، ستطلق حماس على دفعات سراح 50 امرأة وطفلا محتجزين منذ الهجوم الذي شنته في 7 أكتوبر الماضي وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح 150 فلسطينيا في السجون وتسمح للمساعدات الإنسانية بالتدفق إلى القطاع المنكوب.

وفي حين أن الاتفاق له مدة قصيرة ونطاق محدود ويمكن أن ينهار في تنفيذه، فإنه يمثل إنجازا مهما لبايدن، الذي واجه ضغوطا في الداخل والخارج للتوسط في الصراع بعد ما يقرب من ستة أسابيع من القتال المدمر.

نقطة تحول في مساعي واشنطن لتحقيق الاستقرار

وقالت الصحيفة: لقد أنفق بايدن قدرا كبيرا من رأس المال الدبلوماسي والسياسي في الأسابيع الأخيرة للتوسط في الاتفاق، الذي وصفه أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بأنه عملية "مؤلمة للغاية".

وتابعت إذا صمد الاتفاق، فإنه سيمثل نقطة تحول في مساعي واشنطن لتحقيق الاستقرار واحتواء الحرب. وإذا فشلت، فإنها ستخاطر بإثارة المزيد من الانتقادات في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي لنهج بايدن في التعامل مع الصراع.

وقال ديفيد جيرجن، المدير المؤسس لمركز القيادة العامة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد ومستشار الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين على مدى العقود الخمسة الماضية: لا يمكنه أن يقتصر الأمر على صفقة الرهائن هذه، سوف يتخذ الرئيس بايدن خطوات متعددة لتصحيح الأمور.

وبحسب رواية أحد كبار المسؤولين في إدارة بايدن، أطلق الرئيس جهودًا لتحرير الرهائن بعد مكالمة فيديو من المكتب البيضاوي في 13 أكتوبر مع أفراد عائلات مواطنين أمريكيين تم اختطافهم خلال عملية حماس على إسرائيل، وقال المسؤول: "لقد كان هذا أحد أكثر الأشياء المؤلمة التي أعتقد أنني واجهتها في هذا المكتب على الإطلاق".

تفاؤل بالهدنة

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحيفة: نأمل الآن أن يتم تمديد الاتفاق ليشمل إطلاق سراح المزيد من الرهائن ووقف الأعمال العدائية لفترة أطولـ وقال المسؤول: "نتوقع أن يكون العدد أكثر من 50 لكنني لا أريد أن أذكر رقما". وأضاف: "الطريقة التي تمت بها صياغة الصفقة تحفز إلى حد كبير إطلاق سراح الجميع".

إنجاز سياسي لبايدن

وقالت الصحيفة: بالنسبة لبايدن، لم يكن تأمين الاتفاق الأولي مجرد إنجاز دبلوماسي فحسب، بل كان أيضًا إنجازًا سياسيًا محليًا مهمًا.

ومع معاناته من انخفاض معدلات التأييد وتوقع حملة إعادة انتخاب صعبة في العام المقبل، فإن دعم الرئيس القوي لإسرائيل في أعقاب هجوم حماس أثار رد فعل عنيفًا من الجناح الأيسر للحزب الديمقراطي والناخبين الشباب - الذين يحتمل أن يكونوا دائرة انتخابية حاسمة. في ائتلافه السياسي.

وقد دعا بعض المشرعين التقدميين إلى وقف إسرائيلي كامل لإطلاق النار، في حين طالب آخرون بأن تفرض الولايات المتحدة شروطا أكثر صرامة على المساعدات المقدمة لحكومة نتنياهو ردا على تزايد الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين.

تفاؤل بمستقبل بايدن السيسيا

وقالت دينا تيتوس، النائبة الديمقراطية عن ولاية نيفادا وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنها "سعيدة" برؤية الصفقة، وقالت: “الولايات المتحدة قادرة على دعم الدفاع عن إسرائيل بينما تحث أيضًا على حماية الفلسطينيين الأبرياء”. "هذه الإجراءات لا يستبعد بعضها بعضا، ويجب علينا أن نواصل القيام بالأمرين معًا."

وقال “كاميرون إيسلي، كبير محللي السياسة الأمريكية في Morning Consult”:وقال جيرجن إن بايدن بحاجة إلى "منح الناس إحساسًا بأن العالم متماسك، وأنه يمسك بزمام الأمور"، لأنه "ليس من الواضح من الذي يدير هذه الحرب".