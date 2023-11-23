الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصدر لـ"القاهرة الإخبارية": تحديد موعد بدء سريان الهدنة فى غزة خلال ساعات

غزة
غزة

قال مصدر مسئول لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن المباحثات والاتصالات مستمرة بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، لسرعة البدء في الهدنة في قطاع غزة، التي جرى الإعلان عنها أمس الأربعاء.

وأشار المصدر، إلى أن مصر تعقد اتصالات مع الأطراف؛ للاتفاق على الإجراءات التنفيذية لاتفاق الهدنة، لافتًا إلى أن تحديد موعد بدء سريان الاتفاق سيكون خلال ساعات.


وكانت أعلنت مصر، الأربعاء، عن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر، التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.

وذكر مصدر، لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه سيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة، التي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.

وأوضح أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل.

القاهرة الإخبارية غزة قطر الولايات المتحدة

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