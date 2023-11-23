نيويورك تايمز: ضغوط أمريكية على نتنياهو لإقامة مناطق آمنة خلال فترة الهدنة

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن الإدارة الامريكية تضغط على إسرائيل لإقامة مناطق آمنة خلال فترة التوقف المقبلة في حرب غزة والهدنة الإنسانية.

يشار إلى أن إسرائيل وحماس كانتا وافقتا على اتفاق إطلاق سراح للأسرى في وقت سابق من هذا الأسبوع، على أن يؤدي وقف إطلاق النار المتوقع لـ4 أيام، عودة 50 محتجزًا عند الحركة إلى إسرائيل مقابل 150 فلسطينيًا معتقلين.

أمريكا تعمل على اتخاذ إجراءات لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين الفلسطينيين

ووفقا لنيويورك تايمز، يستخدم الرئيس بايدن ومساعدوه اتفاق وقف قصير للأعمال القتالية في غزة لدفع الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات واسعة النطاق تهدف إلى تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك إنشاء مناطق آمنة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الطبية والسماح بتسليم كميات أكبر من الوقود، كما يقول المسؤولون الأمريكيون.

وأضافت الصحيفة، كما يضغط المسؤولون الأمريكيون والقطريون على نظرائهم الإسرائيليين للنظر في تمديد فترة التوقف المقررة للقتال لمدة أربعة أيام إذا تعهدت حماس بإطلاق سراح المزيد من الرهائن بما يتجاوز الخمسين الموعودة الآن، ويتضمن الاتفاق، شروطا لتمديد فترة التوقف.

إسرائيل ترفض الدعوات إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد مصحوبًا بمفاوضات سياسية

ومن جانبها قالت الصحيفة الامريكية: تستمر إسرائيل في رفض الدعوات إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد مصحوبًا بمفاوضات سياسية، على الرغم من القلق الأمريكي والدولي المتزايد بشأن الوفيات بين المدنيين والأزمة الإنسانية في غزة.

ويتوقع المسؤولون الأمريكيون، الذين يقولون إنهم يدعمون حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، أن يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الحربية الحملة العسكرية في غزة التي بدأت بعد هجمات حماس قبل ما يقرب من سبعة أسابيع.

مكالمة بين بايدن ونتنياهو

واتصل بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء لمناقشة اتفاق إطلاق سراح الرهائن، وتحدث أيضًا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا لتصريحات البيت الأبيض.

وناقش بايدن مع نتنياهو وقف إطلاق النار، “الذي سيسمح بزيادة المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة”، وتحدث الرئيس الأمريكي أيضًا عن الحاجة إلى "الحفاظ على الهدوء" على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث تهاجم إسرائيل وحزب الله بعضهما البعض، وفي الضفة الغربية، حيث قُتل ما لا يقل عن 190 فلسطينيًا في أعمال عنف منذ أكتوبر. 7، إما في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، وذلك وفقًا للبيت الأبيض.