الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أستراليا تُشيد بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل لهدنة بقطاع غزة

وزيرة الخارجية الأسترالية
وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج، أن هناك 67 شخصا، بينهم أستراليون، غادروا غزة الليلة الماضية.
 

وقالت وونج  في مؤتمر صحفي عُقد في أديلايد اليوم الأربعاء، إن هناك 67 فردا بينهم أستراليون، ومقيمون دائمون وعائلاتهم، تمكنوا من عبور الحدود عند رفح ليلا، موضحة أن هذه هي المجموعة الثانية التي تعبر الحدود هذا الأسبوع، بعد أن قمنا بمساعدة 31 شخصا على عبور الحدود.

 

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رسالة من بايدن للرئيس السيسي وأمير قطر بعد التوصل لهدنة في غزة


وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس 

وأشادت وزيرة الخارجية الأسترالية بـ"جهود الوساطة المستمرة" التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر.

وقالت وونج، إن هذا هو بالطبع "خطوة مهمة وضرورية" فيما يجب أن تكون في النهاية جهودا نحو سلام طويل الأمد ودائم.

ووفقا للمعلومات، سيتم إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 امرأة وطفلا اختطفوا في قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام. في المقابل، ستطلق إسرائيل سراح ما لا يقل عن 140 سجينة وقاصرا من سجونها، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وصوتت أغلبية أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي لصالح اتفاق مع حركة “حماس”، وفقا لما ذكره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، ولم يتضح على الفور متى سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال اليوم الأربعاء، إن الحكومة صوتت لصالح الاتفاق المقترح للإفراج عن بعض المحتجزين في غزة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه سيجري إطلاق سراح 50 من النساء والأطفال خلال أربعة أيام سيتم خلالها وقف القتال، وفقما نقلت "رويترز.

كذلك أصدرت حركة "حماس"، فجر الأربعاء، بيانا قالت فيه: "توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت لمدة 4 أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة.

وزيرة الخارجية الأسترالية غزة حركة حماس إسرائيل وقف إطلاق النار

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