الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سيناتور أمريكى يدعو إلى هدنة إنسانية كبيرة وممتدة في غزة

السيناتور الأمريكي
السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز

دعا السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إلى "هدنة إنسانية كبيرة وممتدة" في غزة يمكن البناء عليها بناءً على الاتفاق الأخير الذي أبرمته إسرائيل مع حماس لوقف القتال لبضعة أيام ومنح بعض الرهائن حريتهم.

وكتب ساندرز، في مقال افتتاحي أمس الأربعاء لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "يجب أن يكون هناك أيضًا هدنة إنسانية كبيرة وممتدة حتى تتمكن المساعدات التي تشتد الحاجة إليها – الغذاء والماء والدواء والوقود – من الوصول إلى غزة وإنقاذ الأرواح".

وأضاف: "إذا تم احترام اتفاق صباح الأربعاء، فستكون خطوة أولى واعدة يمكننا البناء عليها، ونأمل أن نعمل على تمديد فترة التوقف"، مشددا على ضرورة منح الأمم المتحدة الوقت لإنشاء شبكة توزيع للمساعدة في منع العطش والمجاعة والمرض، وبناء الملاجئ.

وكتب السيناتور: "ستسمح هذه النافذة أيضًا بإجراء محادثات لإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن، يجب ألا يسبق هذا التوقف الممتد استئناف القصف العشوائي، وستواصل إسرائيل ملاحقة حماس، ولكن يجب عليها أن تغير تكتيكاتها بشكل كبير لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين".

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