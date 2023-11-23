الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. إسرائيل: إطلاق سراح الرهائن فى غزة لن يتم قبل الجمعة

صفقة تبادل الأسرى
صفقة تبادل الأسرى

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي إن إطلاق سراح الرهائن بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة مع حماس لن يتم قبل يوم الجمعة.

وأضاف في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء أن "المفاوضات من أجل إطلاق سراح أسرانا تتقدم وتستمر طوال الوقت".

وأردف "بدء إطلاق سراح (الأسرى) سيتم وفقا للاتفاق الأصلي بين الطرفين، وليس قبل يوم الجمعة".

واتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس الأربعاء على هدنة لأربعة أيام على الأقل للسماح بدخول المساعدات والإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح ما لا يقل عن 150 فلسطينيا من المسجونين في إسرائيل.

وقوبلت أول هدنة، في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من سبعة أسابيع وتم التوصل إليها بوساطة قطرية، بترحيب في أنحاء العالم باعتبارها بادرة تقدم قد تخفف معاناة المدنيين في غزة وتؤدي إلى تحرير مزيد من الرهائن الإسرائيليين. ورحب وزراء عرب بالاتفاق، لكنهم قالوا إنه ينبغي أن يكون خطوة أولى نحو وقف تام لإطلاق النار.

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