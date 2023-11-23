الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نائبة بالبرلمان الأوروبى تنتقد زعماء العالم: الأطفال يحرقون أحياء فى غزة

كلير دالي النائبة
كلير دالي النائبة الأيرلندية في البرلمان الأوروبي

أحيت كلير دالي، النائبة الأيرلندية في البرلمان الأوروبي، اليوم العالمي للطفل بهجومٍ لازع على زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يدافعون عن حليفتهم إسرائيل التى تلقي الفسفور الأبيض وحرق لحوم الأطفال أحياء في غزة.


وقالت دالي، في تغريده ومقطع فيديو عبر حسابها على منصة X: "يوم الطفل العالمي 2023.. يجلس زعماء الاتحاد الأوروبي يهنئون أنفسهم على التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بينما تدافع حليفتهم إسرائيل عن نفسها بإمطار معسكر اعتقال مليء بالأطفال بالفسفور الأبيض.. حسنًا، ألسنا عظماء؟".

وأضافت: "لقد اتحد العالم حول حماية الأطفال عن جدارة، حان الوقت لنستيقظ ونشم رائحة الفسفور الأبيض، حرق لحوم الأطفال الذين أحرقوا أحياء في غزة أستيقظ وأسمع صراخهم على جثث والديهم.. أطرافهم المقطوعة وأعينهم المعمية وشفاههم الجافة وبطونهم الجائعة، أشعر برعبهم يوما بعد يوم".

وتابعت: "بينما كانت القنابل تنهمر على منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم وهكذا تمضي أيامهم وجميع الدول العظيمة التي وقعت على هذه المعاهدة العظيمة لحماية الأطفال لا يحركون ساكنا ونربت على ظهورنا في أماكن مثل هذه، بينما لا يقتصر الأمر على عدم القيام بأي شيء فحسب بل تمكين الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الأطفال للاستمرار بينما يرى شعوب العالم تواطؤكم.. إذا كنت تقصد القلق الأخلاقي فأوقفوا المذابح ووقف إطلاق النار".

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