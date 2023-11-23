عشرات الشهداء والجرحى.. الليلة الأعنف منذ بداية العدوان الإسرائيلى على غزة

استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الخميس، إثر قصف الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا، لأحياء سكنية في العديد من المناطق في قطاع غزة، الذي يعد الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم، عدة غارات على منازل المواطنين في النصيرات ومخيمها وسط القطاع، وجباليا شمالًا.

وأفاد الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، باستشهاد المصور الصحفي محمد معين عياش برفقة عدد من أفراد عائلته نتيجة قصف الاحتلال لمنزله في النصيرات.

وأضاف أن طائرات الاحتلال شنت غارات عنيفة على مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلين لعائلة الكرد في محيط منطقة شارع أبوحسني بدير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة العشرات.

وشمالًا، استُشهد وأصيب عشرات المواطنين في غارات إسرائيلية استهدفت عددًا من منازل المواطنين في مخيم جباليا، وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة سالم قرب مسجد عماد عقل، ومنزل عائلة حمد.

وارتفع عدد شهداء قصف منزل عائلة أبومسامح في بني سهيلا شرق خان يونس إلى 14، والجرحى إلى 13 على الأقل، حيث نُقلوا إلى مستشفى ناصر الطبي، في الوقت الذي تواصل فيه طواقم الدفاع المدني والإسعاف البحث عن مفقودين تحت الركام.

قصف المناطق الشرقية بخان يونس

وفي السياق ذاته، واصلت طائرات الاحتلال الحربية غاراتها العنيفة على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس منذ ساعات المساء، والتي كان آخرها استهداف ثلاثة منازل في بني سهيلا شرقًا، حيث نُقل شهيد وطفلة مصابة إلى مستشفى ناصر، فيما أن الغارات الإسرائيلية أعاقت حركة مركبات الإسعاف والدفاع المدني، ما أبقى على عشرات المواطنين تحت الركام.

كما تواصلت غارات الاحتلال في شمال القطاع تحديدًا في بيت لاهيا، وبيت حانون، وجباليا التي تم قصف مربع سكني كامل فيها، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

فيما تواصل مدفعية الاحتلال المتمركزة في مناطق مختلفة من مدينة غزة قصفها للأحياء السكنية المأهولة، إضافة إلى إطلاق النار على كل من يتحرك في المنطقة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة متتالية على المحافظة الوسطى.

وفي رفح، كانت طائرات الاحتلال قد استهدفت مبنى جمعية خيرية خلف مستشفى الكويتي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين في مركز لإيواء النازحين.

كما استُشهد أربعة مواطنين في قصف طائرات الاحتلال الحربية، لمنزل عائلة أبوالروس بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

واستُشهد وأصيب عشرات المواطنين، في القصف الذي شنته طائرات الاحتلال الحربية على عدة منازل سكنية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

واستهدف الطيران الحربي أراضي زراعية غرب محافظة خان يونس وشمالها، مع تواصل القصف المدفعي العنيف في المناطق الشرقية للمحافظة.

واستهدف الاحتلال الليلة الماضية، مربعًا سكنيًا كاملًا في مشروع بيت لاهيا، مدمرًا منازل لعائلات الكرد، والدواوسة، وشاهين، والعزامي، وسرداح، والعالول، والسكني، والهرش، وشلحة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال مبنى بلدية القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة وسوته بالأرض.

حصار مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصار مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وتستهدف كل ما يتحرك في محيطه.

قالت الوكالة الرسمية الفلسطينية، اليوم الخميس، إن نحو 200 جريح برفقة الطواقم الطبية ما زالوا محاصرين داخل المستشفى، وأن هناك 65 جثة ما زالت في المستشفى، ولم يتم التمكن من دفنها حتى اللحظة.

وأضاف أن قناصة جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتلون أبراجًا قبالة المستشفى، ويطلقون النار على كل من يتحرك في المنطقة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبوسلمية وعددًا من الكوادر الطبية خلال إجلائهم.

وفي حصيلة غير نهائية، استُشهد في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي أكثر من (14530)، وأصيب نحو (35000) آخرين.