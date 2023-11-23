الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من مخيم العروب

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدة مناطق من محافظة الخليل، واعتقلت 15 مواطنا من مخيم العروب، وفتشت عددا من المنازل، واستولت على مخرطة.

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، واعتقلت 15 مواطنا هم: عمر الجابري، ومعن العدوي، ومؤيد جابر أبو سل، وصامد جهاد جعارة، وحسن يوسف جوابرة، وجواد ابو هشهش، وهاشم جبر الطيطي، ونادر أحمد سمارة، ومحمد بدوي جوابرة، وعبد الله محمد حلايقة، ومحمود محمد البدوي، ومحمد ناصر محفوظ، وفؤاد احمد الحدوش، وعبد الكريم جبر الطيطي، ومحمد الحدوش، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت أن قوات الاحتلال فتشت عددا من المنازل في المخيم، وألحقت بمحتوياتها أضرارا جسيمة، عرف منها منزل أمين سر حركة فتح اقليم شمال الخليل هاني جعارة، وعبد الحي جوابرة، وخضر الشريف، وعبد الكريم جوابرة، إضافة إلى مداهمة مسجد عمر بن الخطاب.

وفي مدينة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطق المحول، وقامت بتحطيم أبواب بعض المحال التجارية، واستولت على مخرطة تعود للمواطن بسام زيتون، كما قامت بتفتيش منزل المواطن محمد أبو عيشة في منطقة المحاور.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت ايضا بلدة دورا جنوب غرب الخليل، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، عرف منها منزل مدير مستشفى دورا الحكومي الدكتور محمد ربعي، كما وقامت برفع علم دولة الاحتلال على أحد المباني السكنية في البلدة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مخزنا في قرية رمانة غرب جنين، واعتقلت شابا وعبثت بمحتويات عدة منازل.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال فجرت غرفة "مخزن" في منزل يعود للمواطن محمد فواز صبيحات، ودمرت محتويات المنزل، واعتقلت نجله هيثم صبيحات.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل عرف منها: يوسف وأحمد محمد بشناق، والشقيقين فواز ووسام غسان صبيحات، ودمرت محتوياتهم بعد تفجير الأبواب .