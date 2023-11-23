الاحتلال يدعى اكتشاف أنفاق تحت مجمع الشفاء تابعة لحركة حماس

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إنه عثر على أدلة أخرى تدعم مزاعمه حول وجود أنفاق تحت مستشفى الشفاء في شمال غزة، تستخدمها حركة حماس.

وأضاف جيش الاحتلال، أن القوات الخاصة عثرت على "عشرات الأمتار من شبكة الأنفاق" التي كانت تمر تحت مبنى آخر في مجمع المستشفى، بالإضافة إلى "غرف يمكن لعناصر حماس العمل فيها والبقاء فيها لفترات طويلة".

وفي بيان له يوم الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إن جنود اللواء السابع عثروا أيضًا على نفقين إضافيين بالقرب من المستشفى: أحدهما في شارع قريب، والآخر في منزل قريب، بحسب بيان منشور على شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وزعم جيش الاحتلال مرارًا وتكرارًا أن حماس تستخدم مباني مستشفى الشفاء لتخزين الأسلحة وكمقر، ونشر سابقًا مقطع فيديو من داخل النفق.