الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الإسرائيلى ينظم جولة إعلامية فى مجمع الشفاء

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

اصطحب الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، صحفيين في جولة لمشاهدة ما تبقى من مجمّع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعدما طاوله القصف، وكشف عن نفق قال إنه جزء من شبكة أنفاق واسعة تستخدمها حماس لأغراض عسكرية.

وكانت المؤسسة الطبية في محور المعارك لعدة أسابيع، بعدما اعتبر الجيش الإسرائيلي أن الحركة الإسلامية الفلسطينية تخزّن فيها أسلحة وتقيم فيها مركز قيادة، وهو الأمر الذي نفته حماس والطاقم الطبي.

وشاركت وكالة "فرانس برس" في الجولة التي جرت فجر الأربعاء ودعيت إليها نحو عشرين وسيلة إعلامية، وقد خضعت الصور ومقاطع الفيديو والمقابلات التي أجرتها الوكالة للرقابة العسكرية الإسرائيلية.

وظهرت في المكان مبان مدمرة وشوارع مغطاة بالطمي ونوافذ محطمة، فيما بدا على بُعد أمتار قليلة نفق ضيق.

وقال قائد اللواء السابع الكولونيل إيلاد تسوري "إنه طويل جدًا"، مضيفًا أنّ "هذا النفق يمتدّ من المدينة إلى المستشفى".

وقاد الضابط المراسلين عبر ما بدا مطبخًا صغيرًا به مغسلة ومرحاض وغرفة بها سريرين معدنيين ومكيف هواء مثبت على الحائط.

وأضاف تسوري "عندما يحاولون الاحتماء، ينزلون ويستخدمون المستشفيات دروعًا بشرية ويمكنهم البقاء هنا لفترة طويلة"، وعرض الجيش خارج المستشفى بنادق وذخائر ومتفجرات قال إنه عثر عليها داخل مجمّع الشفاء.

وجاءت الجولة الإعلامية بعد أن أعلنت إسرائيل وحماس عن توصلهما لاتفاق لإطلاق سراح ما لا يقلّ عن 50 رهينة و150 أسيرًا فلسطينيًا، إضافة إلى هدنة لأربعة أيام بعد أسابيع من الحرب الشاملة.

وقال تسوري إنّ الجيش اكتشف قرب مجمّع الشفاء جثة إحدى الرهائن، وهي الجندية نوا مارسيانو البالغة 19 عامًا.

وبينما كان يتحدث سمعت أصوات انفجارات وإطلاق نار في منطقة قريبة.

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