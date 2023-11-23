الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. نتنياهو: لن نطلق سراح أى أسير فلسطينى مطلع فى قتل إسرائيليين

رئيس وزراء الاحتلال
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، إن اتفاق الهدنة "تبادل الأسرى والمحتجزين" مع حركة "حماس" لن يشمل أي أسير فلسطيني متورط في عملية قتل إسرائيليين.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير دفاعه، يوآف جالانت وعضو مجلس الحرب بيني جانتس: "نحن نستغل كل فرصة لإعادة تحرير المخطوفين في غزة، والحرب متواصلة وسوف نواصل حتى تحقيق كل أهدافها وإعادة المخطوفين كافة والقضاء على حماس".

وأشار إلى أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعم هذا الاتفاق وسوف "نضمن أمن قواتنا خلال الهدنة في غزة، وسوف نضمن أن لا يكون هناك أي تهديد لإسرائيل من غزة بعد هذه الحرب".

من جهته، شدد جالانت، على أن المعركة في غزة سوف تستمر عقب الانتهاء من إتمام صفقة المحتجزين، مشيرًا إلى أنها تعتبر خطوة أولى لإعادة جميع المحتجزين.

وقال: "هذه الصفقة صعبة لكن القرار فيها هو القرار الصائب وسوف تشكل قاعدة للاستمرار على أساسها".

txt

العالم يثمن دور مصر فى التوصل لهدنة غزة

وتم الإعلان عن هدنة لمدة أربعة أيام في وقت مبكر من اليوم الأربعاء بعد أيام من التكهنات المحمومة والمفاوضات المكثفة دارتها مصر وقطر والولايات المتحدة.

على ماذا ينص الاتفاق؟

وينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ صباح غد الخميس، على إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 من بين أكثر من 240 محتجزًا معظمهم إسرائيليون، احتجزتهم حماس في 7 أكتوبر الماضي. 

وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح ما لا يقل عن 150 سجينًا فلسطينيًا وتسمح بدخول ما يصل إلى 300 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد أكثر من ستة أسابيع من القصف والقتال العنيف والحصار الخانق للوقود والغذاء والدواء وغيرها من الضروريات.

وسيتم وقف الطلعات الجوية الإسرائيلية فوق جنوب غزة، مع تقييد النشاط الجوي فوق شمال غزة بست ساعات في اليوم. وبحسب بيان صادر عن حماس، وافقت إسرائيل على عدم اعتقال أي شخص في غزة طوال مدة الهدنة.

نتنياهو اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين حماس الحرب متواصلة غزة هدنه

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو: لن نطلق سراح أى أسير فلسطينى مطلع فى قتل إسرائيليين

عاجل.. مقتل 5 من حزب الله فى غارة إسرائيلية

غزة كلمة السر.. استقالة هند صبرى من برنامج الغذاء العالمى

عاجل.. إسرائيل: إطلاق سراح الرهائن فى غزة لن يتم قبل الجمعة

عاجل| حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته الإجرامية فى غزة

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات