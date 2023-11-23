عاجل.. نتنياهو: لن نطلق سراح أى أسير فلسطينى مطلع فى قتل إسرائيليين

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، إن اتفاق الهدنة "تبادل الأسرى والمحتجزين" مع حركة "حماس" لن يشمل أي أسير فلسطيني متورط في عملية قتل إسرائيليين.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير دفاعه، يوآف جالانت وعضو مجلس الحرب بيني جانتس: "نحن نستغل كل فرصة لإعادة تحرير المخطوفين في غزة، والحرب متواصلة وسوف نواصل حتى تحقيق كل أهدافها وإعادة المخطوفين كافة والقضاء على حماس".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعم هذا الاتفاق وسوف "نضمن أمن قواتنا خلال الهدنة في غزة، وسوف نضمن أن لا يكون هناك أي تهديد لإسرائيل من غزة بعد هذه الحرب".

من جهته، شدد جالانت، على أن المعركة في غزة سوف تستمر عقب الانتهاء من إتمام صفقة المحتجزين، مشيرًا إلى أنها تعتبر خطوة أولى لإعادة جميع المحتجزين.

وقال: "هذه الصفقة صعبة لكن القرار فيها هو القرار الصائب وسوف تشكل قاعدة للاستمرار على أساسها".

وتم الإعلان عن هدنة لمدة أربعة أيام في وقت مبكر من اليوم الأربعاء بعد أيام من التكهنات المحمومة والمفاوضات المكثفة دارتها مصر وقطر والولايات المتحدة.

على ماذا ينص الاتفاق؟

وينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ صباح غد الخميس، على إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 من بين أكثر من 240 محتجزًا معظمهم إسرائيليون، احتجزتهم حماس في 7 أكتوبر الماضي.

وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح ما لا يقل عن 150 سجينًا فلسطينيًا وتسمح بدخول ما يصل إلى 300 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد أكثر من ستة أسابيع من القصف والقتال العنيف والحصار الخانق للوقود والغذاء والدواء وغيرها من الضروريات.

وسيتم وقف الطلعات الجوية الإسرائيلية فوق جنوب غزة، مع تقييد النشاط الجوي فوق شمال غزة بست ساعات في اليوم. وبحسب بيان صادر عن حماس، وافقت إسرائيل على عدم اعتقال أي شخص في غزة طوال مدة الهدنة.