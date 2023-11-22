العالم يثمن دور مصر فى التوصل لهدنة غزة

يترقب العالم الهدنة التي توصل إليها جيش الاحتلال مع حركة حماس برعاية مصرية قطرية أمريكية، في وقت أعلن المكتب الإعلامي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء إلى 14،532 بينهم أكثر من 6000 طفل.

وأكدت شبكة (CNN) الأمريكية، أن وساطة مصر وقطر أسهمت في انفراجة دبلوماسية كبيرة بعد قرابة 7 أسابيع من الصراع والعدوان الإسرائيلي على غزة، حيث تحول القطاع إلى مقبرة جماعية وتفاقم الأزمة الإنسانية، لتكون الهدنة بمثابة طوق إنقاذ للقطاع.

وتابعت CNN أن الإعلان عن الهدنة الإنسانية قوبل بارتياح وترقب كبير من جانب عائلات المحتجزين الذين ينتظرون الآن المزيد من الأخبار عن أحبائهم، بالإضافة إلى ارتياح في غزة التي تعيش تحت حصار وقصف وأوضاع إنسانية صعبة للغاية.

بايدن يرحب بالهدنة

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، والذي سيسمح بإطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة الإسلامية.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، مساء الأربعاء، توجه بايدن، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على دورهما القيادي في التوصل إلى هذا الاتفاق.

وعبّر بايدن عن تقديره للالتزام الذي قطعه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، بدعم هدنة إنسانية ممتدة؛ لضمان تنفيذ هذه الصفقة بالكامل، وتوفير المساعدات الإنسانية، والتخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية في غزة.

اليونسكو: الطريق طويل

من ناحيتها، رحبت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، كاثرين راسل، بالاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراح المحتجزين ووقف مؤقت لإطلاق النار، لكنها قالت إنه "لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به".

وقال راسل، في كلمته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء: من أجل بقاء الأطفال على قيد الحياة، ومن أجل بقاء العاملين في المجال الإنساني وتقديم الخدمات بشكل فعال، فإن التوقفات الإنسانية ليست كافية ببساطة.

الإمارات تثمن الجهود

رحبت دولة الإمارات، اليوم، بإعلان الاتفاق على هدنة في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها الأربعاء، عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وثمنت الخارجية الإماراتية الجهود التي قامت بها مصر ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق هذا الاتفاق، الذي يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام لتمكين تبادل المحتجزين والأسري وإيصال الإمدادات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، معربة عن أملها في أن يمهد الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني الشقيق المزيد من المعاناة.