بايدن يشكر الرئيس السيسى على دوره القيادى باتفاق هدنة غزة

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، والذي سيسمح بإطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة الإسلامية.



وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، مساء الأربعاء، توجه بايدن، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على دورهما القيادي في التوصل إلى هذا الاتفاق.



وأعرب عن تقديره للالتزام الذي قطعه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، بدعم هدنة إنسانية ممتدة؛ لضمان تنفيذ هذه الصفقة بالكامل، وتوفير المساعدات الإنسانية، والتخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية في غزة.



وأكد أنه سيحافظ على اتصال وثيق مع القادة والأطراف المعنية؛ لضمان تنفيذ هذه الصفقة بالكامل، مشددًا على أهمية ضمان سلامة الأمريكيين المحتجزين كرهائن في جميع أنحاء العالم.



وقال إن صفقة اليوم هي شهادة على الدبلوماسية الدءوبة، وتصميم العديد من الأفراد المتفانين في حكومة الولايات المتحدة على إعادة الأمريكيين إلى الوطن.



يُذكر أن وساطة مصرية وقطرية أمريكية، قادت للتوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، فيما سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.



ويشمل الاتفاق، تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وعلق الرئيس السيسي على هذه الخطوة، قائلًا: أود أن أُعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.



وأضاف: أؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.