الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الجزائرى: ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و333 مهاجرًا غير شرعي

الجيش الجزائري
الجيش الجزائري

أعلن الجيش الجزائري ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و333 مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من المدن على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان - أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر الجاري، من ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلا عن كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط 50 تاجر مخدرات، وكمية من المواد المخدرة، وأكثر من ٣٢٧ ألف قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ ٤٤٩ شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 333 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية. 

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