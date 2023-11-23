4 آلاف موسيقي حول العالم يوقعون رسالة لوقف إطلاق النار في غزة

وقع آلاف الموسيقيين حول العالم، رسالة لوقف إطلاق النار في غزة، وفقا لما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية في تقرير لها.

وقف إطلاق النار

وجاء في الرسالة التي وقعها آلاف الموسيقيين أكثر من أربعة آلاف موسيقي ضمن مجموعة "موسيقيون من أجل فلسطين"، "إننا نتحدث معًا تضامنًا مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة والحقوق المتساوية".

أبرز الموقعين على الرسالة

ومن بين الموسيقيين الموقعين على الرسالة، زاك دي لا روشا، توم موريلو، بيكيني كيل، بالب، لوسي داكوس، موغواي، كالي أوتشيس.

وجاء في الرسالة: “إننا نتحدث معًا تضامنًا مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة والمساواة في الحقوق، نحن نؤيد حرية الناشطين والفنانين على مستوى القاعدة الشعبية في جميع أنحاء العالم في الدعوة والمشاركة في الوسائل السلمية لتحقيق المساءلة ومحاربة الظلم والسعي إلى الحرية والسلام العادل والكرامة."

وتابعت الرسالة، “اليوم نطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة وإنهاء الحصار، وفي اليوم التالي، يجب أن تكون رؤيتنا لمستقبل عادل وسلمي للجميع هي مهمتنا الأكثر إلحاحا، ونحن نحث كل من يشاركنا هذه الرؤية على الانضمام إلينا”.

الليلة الأعنف منذ بداية العدوان: عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات على غزة

في سياق آخر، استُشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الخميس، إثر قصف الاحتلال برا وبحرا وجوا، لأحياء سكنية في العديد من المناطق في قطاع غزة، الذي يعد الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم، عدة غارات على منازل المواطنين في النصيرات ومخيمها وسط القطاع، وجباليا شمالا.

وأفاد الوكالة الرسمية الفلسطينية، باستشهاد المصور الصحفي محمد معين عياش برفقة عدد من أفراد عائلته نتيجة قصف الاحتلال لمنزله في النصيرات.

وأضاف أن طائرات الاحتلال شنت غارات عنيفة على مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلين لعائلة الكرد في محيط منطقة شارع أبو حسني بدير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة العشرات.