الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

كشف مراسل قناة "إكسترا نيوز"، هشام عبدالتواب، عن تطورات الأوضاع في معبر رفح، مشيرًا إلى أنه منذ صباح اليوم دخل عدد من الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، سواء مستلزمات طبية أو مواد غذائية أو مياه أيضًا.

دخول 17 شاحنة وقود

وقال مراسل "إكسترا نيوز": "دخلت شاحنتا وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، ليصل إجمالي عدد شاحنات الوقود التي دخلت إلى قطاع غزة 17 شاحنة"، مؤكدًا أن الوقود لم يتوقف منذ دخول الشاحنة الأولى منذ أسبوع، والتي كانت تحمل 24 ألف لتر من السولار.

وأضاف أنه بالأمس دخلت 4 شاحنات وقود، ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة دخول شاحنات أكثر بحمولات أكبر من الوقود تزامنًا مع الوصول لاتفاق لتنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الوقود مهم جدًا لعمل شبكات الاتصالات والكهرباء ومحطات تحلية المياه والمخابز والمستشفيات والحياة اليومية بشكل عام.

وتابع: "حتى سيارات الإسعاف التي تأتي من قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح تحتاج إلى الوقود لحمل المساعدات والعودة إلى قطاع غزة".

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