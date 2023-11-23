الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد الهدنة.. مطالبات لبايدن بوقف دائم لإطلاق النار فى غزة

بايدن
بايدن

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها، إنه رغم إقرار هدنة إنسانية في غزة إلا أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ما زال يواجه ضغوطًا لتحقيق المزيد في حرب غزة.

الهدنة الإنسانية

وقالت الوكالة: من خلال المساعدة في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح المحتجزين، حقق الرئيس الأمريكي جو بايدن انتصارا طال انتظاره في حرب كلفته سياسيا.

وقالت الوكالة في تقريرها: لكن من المرجح أن يكون النصر الدبلوماسي عابرا، حيث إن إسرائيل غير مهتمة- ولا يضغط بايدن في الوقت الحالي- من أجل وقف كامل لإطلاق النار في الحرب التي أودت بحياة آلاف الفلسطينيين وأثارت مخاطر نشوب صراع أوسع نطاقا.

وتفاوض بايدن، وكذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن وكبار مساعديه، من خلال قطر ومصر، لترتيب صفقة ستطلق فيها حماس سراح ما لا يقل عن 50 رهينة، وستطلق إسرائيل سراح عشرات السجناء الفلسطينيين، بينما تعرض هدنة لمدة أربعة أيام للحرب. 

txt

نائبة بالبرلمان الأوروبى تنتقد زعماء العالم: الأطفال يحرقون أحياء فى غزة

ووفقا للوكالة، فقد انخفض معدل تأييد بايدن قبل عام من انتخابات 2024 إلى مستوى منخفض جديد في استطلاع حديث، ويرجع ذلك جزئيًا على الأقل إلى انتقادات الديمقراطيين الشباب لدعمه القوي لإسرائيل.

خبراء يتحدثون عن الهدنة 

وقال ماكس بوت، وهو زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية: إن بايدن اتخذ قراراته "ليس على أساس حسابات سياسية بل على حسابات جيوسياسية، فضلا عن ارتباطه العاطفي بإسرائيل".

وقال في تدوينة: "إن اتفاق إطلاق سراح الرهائن- نتيجة وساطة مكثفة من قبل الولايات المتحدة وقطر، بما في ذلك من قبل بايدن شخصيا- يمنح البيت الأبيض إنجازا ملموسا يمكنه الإشارة إليه".

وقال "بوت" إن دعم بايدن لإسرائيل منحه المزيد من النفوذ للضغط على إسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وقالت شبكة "انتصار بلا حرب"، وهي شبكة من النشطاء الذين يسعون إلى سياسة خارجية أمريكية أكثر تقدمية، إن الاتفاق "يظهر أن الدبلوماسية المثمرة ممكنة، وأن الضغط الدولي والشعبي يمكن أن ينجح".

وقالت سارة هدوستي وستيفن مايلز، زعيما المجموعة، في بيان: "نحث الإدارة على مواصلة الاستفادة من قوتها ونفوذها الكبيرين للسعي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء هذا الصراع المروع".

txt

أطفال غزة يخطفن الأنظار بجمالهن فى المخميات (فيديوجراف)

وقالت جي ستريت، وهي جماعة مناصرة أمريكية ذات توجهات يسارية مؤيدة لإسرائيل وغالبًا ما تنتقد نتنياهو، إن على بايدن استغلال فترة التوقف "لوضع خطوط حمراء واضحة والإصرار على تغيير كبير في سير هذه العملية العسكرية".

وقالت في بيان: "لقد أثبت الرئيس بايدن بحق أن الدعم الأمريكي لأمن إسرائيل قوي. وعليه أيضا أن يوضح أن الولايات المتحدة لن تقدم دعما غير محدود لحرب بلا حدود ولا استراتيجية للخروج".

الفرنسية بايدن ​جو بايدن وقف دائم وقف دائم لإطلاق النار غزة اتفاق هدنة إنسانية

مواد متعلقة

رئيس الحكومة الإسبانية يزور الشرق الأوسط ويلتقي نتنياهو وعباس

4 مجموعات فى 4 أيام.. تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

لماذا تأخر سريان الهدنة بين إسرائيل وحماس؟

نيويورك تايمز: ضغوط أمريكية على نتنياهو لإقامة مناطق آمنة خلال فترة الهدنة

كاتب إسرائيلي: نتنياهو فشل في إدارة الصراع.. وحل الدولتين يقود لسلام عادل

4 آلاف موسيقى حول العالم يوقعون رسالة لوقف إطلاق النار فى غزة

وزير الخارجية البريطانى يبدأ جولة فى الشرق الأوسط اليوم الخميس

الولايات المتحدة الأمريكية تعيد 6 قطع أثرية إلى مصر

الأكثر قراءة

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

ترك السيارة وفرّ هاربًا.. كشف هوية السائق المتسبب فى سقوط كوبرى أحمد عرابى

ضياء رشوان: الجمعة موعدا متوقعا لدخول الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ

محافظ الجيزة يصل موقع سقوط كوبرى أحمد عرابى ويكلف بتسيير حركة المرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة طالت 76 مواطنا من الضفة