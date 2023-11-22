الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئول أمريكى: 3 أمريكيين يتوقع أن يكونوا ضمن 50 رهينة ستطلق حماس سراحهم فى غزة

حماس
حماس

كشف مسئول أمريكي بارز عن أنه من المتوقع أن يكون ثلاثة أمريكيين، تحتجزهم حركة حماس في غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ضمن 50 رهينة، على الأقل، ستطلق الحركة سراحهم، بموجب اتفاق، تم التوصل إليه مع إسرائيل وأمريكا وقطر.

والأمريكيون الثلاثة هم امرأتان وطفلة 3 سنوات، كان والداها من بين أكثر من 1200 شخص قتلتهم حماس، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية "واي.نت" اليوم الأربعاء.

وتابع المسئول أنه من المحتمل أن يتم إطلاق سراح أكثر من 50 رهينة، معظمهم من النساء والأطفال، بمجرد وقف القتال.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة يشمل تبادل رهائن مقابل أسرى فلسطينيين.

وصوتت أغلبية أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي لصالح اتفاق مع حركة "حماس"، وفقًا لما ذكره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء.

ووفقًا للمعلومات، سيتم إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 امرأة وطفلًا اختطفوا في قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام. في المقابل، ستطلق إسرائيل سراح ما لا يقل عن 140 سجينة وقاصرًا من سجونها، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

ولم يتضح على الفور متى سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

ونشر مكتب نتنياهو على منصة إكس، تويتر سابقًا، بعد التصويت: حكومة إسرائيل ملزمة بإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم.

وكانت الحكومة قد وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من تحقيق هذا الهدف، مع إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 رهينة على مدى أربعة أيام، خلال فترة توقف القتال.

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المفوضية الأوروبية: استغلال الهدنة الإنسانية من أجل زيادة المساعدات لغزة

 

وزارة الخارجية القطرية

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية القطرية أن إسرائيل وحماس اتفقتا على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام.

وقالت الخارجية القطرية، صباح اليوم الأربعاء، في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقًا، إنه سيتم الإعلان عن تاريخ سريان وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأضافت قطر أن الهدنة الإنسانية ستسمح أيضًا بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية ومساعدات الإغاثة، بما في ذلك الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

وجاء في المنشور: تؤكد دولة قطر التزامها بالجهود الدبلوماسية المستمرة لتهدئة التوترات ووقف إراقة الدماء وحماية المدنيين. وفي هذا الصدد، تقدر دولة قطر جهود جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى هذا الاتفاق.

مسؤول أمريكي حركة حماس غزة إسرائيل أمريكا

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