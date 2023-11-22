الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الأمريكى يعلن أنه راض تماما عن الاتفاق بين إسرائيل وحماس

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه "راض تماما" عن توصل إسرائيل وحماس لهدنة مدتها 4 أيام تفرج خلالها الحركة عن 50 امرأة وطفلا مقابل إطلاق نساء وأطفال فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.

 

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض أنا راض تماما لأن بعض هذه النفوس الشجاعة.. سيتم لم شملها مع عائلاتها ما أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل. 

 

يأتي ذلك، بينما أعلنت قطر اليوم الأربعاء، نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايته خلال 24 ساعة.

 

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت رسميا المصادقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الإتفاق تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.

 

بدورها، أكدت حركة حماس أن بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها، مؤكدة ان أيديها ستبقى على الزناد للدفاع عن شعبنا ودحر العدوان.

 

من جهة أخرى، قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الأربعاء، إن واشنطن تتوقع أن تفرج حماس عن أكثر من 50 أسيرا، بينهم 3 أمريكيات، وتأمل بهدنة في القتال على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

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مساعدات الاتحاد الأوروبي الإنمائية للفلسطينيين

وفي وقت سابق ،أفادت المفوضية الأوروبية بأن مراجعة أجرتها لمساعدات الاتحاد الأوروبي الإنمائية للفلسطينيين لم تظهر أي دليل على إساءة استغلال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للمساعدات.

 

وأعلنت المفوضية أمس عن عدم العثور على أي دليل حتى تاريخه على أن الأموال تم تحويلها لأغراض لم ترسل لأجلها.

 

وأشارت المفوضية إلى أنه تمت مراجعة العقود المبرمة مع المنظمات غير الحكومية والسلطة الفلسطينية.

 

وتم استثناء المساعدات الإنسانية من المراجعة. وعادة ما تشير هذه المساعدات إلى المساعدات الطارئة والفورية التي تشمل دعم توصيل وتسليم الدواء والغذاء.

 

وأعلنت المفوضية أنها ستراجع مساعداتها الإنمائية للفسطينيين بعد هجمات حركة (حماس) المباغتة في السابع من أكتوبر.

 

وزارة التنمية الألمانية

وقالت وزارة التنمية الألمانية أيضا إنها دققت في جميع برامج الدعم الألمانية للأراضي الفلسطينية.

 

وقال يوخين فلاسبارت وكيل وزارة التنمية الألمانية اليوم في بروكسل: لم نجد أي شيء.

 

وأضاف أن التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على وجه الخصوص سيستمر في قطاع غزة والأردن.

 

وأوضح فلاسبارت أن مراجعة جميع الجوانب الأخرى ما زالت مستمرة، لكن سيتم الانتهاء منها قريبا.

الرئيس الامريكي جو بايدن إسرائيل حماس أطفال فلسطينيين

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