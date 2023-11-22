عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

أفادت "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه قد يتم إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين فى وقت مبكر من يوم الخميس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن الاتفاق مع حماس في صفقة تبادل الأسرى يشمل بندا حول إطلاق سراح كافة الأطفال والنساء الفلسطينيات في سجون إسرائيل، موضحة أنه عندما يصل عدد الإسرائيليين المحررين إلى 99 أحياء وأموات ستطلق إسرائيل سراح كافة الأطفال والنساء الفلسطينيين من السجون.