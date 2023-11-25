مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

تواصل مصر جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تم تسليم الجانب الفلسطيني حتى أمس الجمعة 2468 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، و8440 طنًا من المواد الغذائية، و658 طنًا من الوقود، و6345 طنًا من المياه، فضلًا عن مواد إغاثة أخرى بلغت 1885 طنًا، بالإضافة إلى 82 قطعة من الخيام والمشمعات، و18 سيارة إسعاف، و1849 شاحنة.

كما استقبلت مصر نحو 236 مصابًا و273 مرافقًا لهم، وكذلك 8514 من حاملي الجنسيات الأجنبية و1256 مصريًا.

"الصحة العالمية": إجلاء عشرات المرضى من مستشفى الأهلي المعمداني شمال غزة

وفى ذات السياق، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن إجلاء 22 مريضًا و19 مرافقًا من مستشفى الأهلي المعمداني في شمال غزة إلى جنوب القطاع.

وقال مدير المنظمة في تصريحات له- حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية: "إن عملية النقل تمت بالتعاون مع الصحة العالمية والأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني".

وأشار إلى أن المرضى يعانون من جروح ناجمة عن إطلاق النار، بالإضافة إلى بتر أعضائهم وحروق، مؤكدًا أنهم متواجدون حاليًا في المستشفى الأوروبي بغزة.

وأضاف: "قبل يومين، قادت منظمة الصحة العالمية مهمة أممية مشتركة لنقل 151 مريضًا وأقاربهم والعاملين في مجال الرعاية الصحية من مستشفى الشفاء"، مؤكدًا أن تلك المهمة نفذت تحت قتال عنيف، عقب طلبات محددة من السلطات الصحية والمسئولين عن المستشفيات في غزة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت، أمس، عن إجلاء 70 جريحًا ومريضًا، وعدد من الطواقم الطبية ومرافقي الجرحى من المستشفى الأهلي المعمداني.