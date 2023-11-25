السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إسرائيل وافقت على إدخال وقود إلى غزة اليوم

شاحنات الوقود عند
شاحنات الوقود عند معبر رفح

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن إسرائيل وافقت على إدخال وقود إلى غزة اليوم. 

الهدنة الإنسانية في غزة

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الثاني، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

ويتواصل بلا توقف تدفق شاحنات تنقل المساعدات المقدمة من مصر لسكان قطاع غزة والتي تصل قادمة من القاهرة والمحافظات لمدينة العريش ومنها تتحرك لمعبر رفح في طريقها لغزة.

إدخال وقود غزة الهدنة الإنسانية القاهرة الإخبارية إعلام إسرائيلي المساعدات الإنسانية

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