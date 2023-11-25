"الاتصالات الفلسطينية" تتبدأ في إصلاح الأضرار بشمال غزة

‏‎أعلنت وزارة الاتصالات الفلسطينية، تمكن طواقمها من الوصول إلى محافظة غزة خاصة شمال القطاع؛ للعمل على إصلاح الأضرار جراء العدوان الإسرائيلي.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم السبت: “أهلنا في الوطن الحبيب، تمكنت طواقمنا الفنية مساء أمس من الوصول إلى محافظة غزة وشمال غزة، وباشرت فورا بالعمل على حصر وإصلاح الأضرار ضمن الإمكانيات المتاحة وبالرغم من الأضرار الفادحة والظروف الميدانية الصعبة”.

استقبال المواطنين الفلسطينيين

وأضافت: "هذا وستستمر طواقمنا ببذل قصارى جهدها لاسترجاع ما يمكن من خدمات الاتصالات خلال الساعات والأيام القادمة".

‏وأكدت الشركة جاهزيتها لاستقبال المواطنين الفلسطينيين عبر عدة نقاط بيع في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مجددا، سكان قطاع غزة بعدم التحرك إلى شمال قطاع غزة.

وقال: "أوجه رسالة مهمة لسكان غزة، محظور دخول المنطقة، محظور الاقتراب لمسافة كيلومتر من الحدود، من أجل سلامتكم اتبعوا هذه التعليمات، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، حذر قبل بدء الهدنة المؤقتة صباح أمس الجمعة، من أن الحرب لم تنته بعد، وأن شمال قطاع غزة لا يزال بمثابة منطقة حرب خطرة، ويحظر التجول فيه.

عودة المئات من النازحين الفلسطينيين

وأمس الجمعة، أفاد شهود عيان ببدء عودة المئات من النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال قطاع غزة بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وجاءت الهدنة، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، بعد ما يقرب من سبعة أسابيع من الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس وجماعات فلسطينية أخرى على اسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وسوف يتم خلال هذه الهدنة التي تستمر أربعة أيام البدء بمبادلة رهائن بسجناء فلسطينيين.