عاجل.. كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

كشف تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم السبت، عن تفاصيل تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم بطائرة بدون طيار في المحيط الهندي.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أمريكي- لم تُسمه- أن سفينة الحاويات "CMA CGM Symi" مملوكة لملياردير إسرائيلي، تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار يشتبه أنها (إيرانية)- على حد قوله، بالمحيط الهندي.

استهداف سفينة حاويات إسرائيلية في المحيط الهندي

وأشارت إلى أن السفينة كانت ترفع علم مالطا، ويشتبه في أنها استهدفت بطائرة بدون طيار من طراز "شاهد-136" تحمل قنبلة على شكل مثلث أثناء وجودها في المياه الدولية.

ولفت إلى انفجار الطائرة بدون طيار، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة دون إصابة أي من أفراد طاقمها، مشيرًا إلى "مواصلة مراقبة الوضع عن كثب".

وبحسب الوكالة الأمريكية، فإنه تم إيقاف تشغيل جهاز تعقب نظام التعريف التلقائي الخاص بالسفينة منذ الثلاثاء الماضي، عندما غادرت ميناء جبل علي في دبي، وفقًا للبيانات المتوفرة على موقع "MarineTraffic.com".

وأشارت شركة الاستخبارات الخاصة أمبري، في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس"، إلى أنه "من المرجح أن يكون الهجوم مستهدفًا؛ بسبب انتماء السفينة إلى إسرائيل من خلال شركة Eastern Pacific Shipping"، لافتة إلى "توقف عمليات إرسال نظام التعرف الآلي (AIS) الخاصة بالسفينة قبل أيام من وقوع الحدث، ما يشير إلى أن هذا وحده لا يمنع الهجوم".

والسفينة Symi مملوكة لشركة Eastern Pacific Shipping ومقرها سنغافورة، وهي شركة يسيطر عليها في نهاية المطاف الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر، بحسب الوكالة الأمريكية.